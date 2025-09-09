На 84-м году жизни скончался художник-постановщик Стюарт Крэйг, который работал над всеми частями экранизации «Гарри Поттера», сообщает Deadline со ссылкой на Британскую гильдию кинодизайнеров (BFDG).

Член BFDG Нил Ламонт уточнил, что Крэйг умер 7 сентября после долгой борьбы с болезнью Паркинсона.

«Стюарт был самым почитаемым кинохудожником Великобритании и, пожалуй, всего кинематографа… настоящим гигантом!» — сказано в сообщении Ламонта.

Член BFDG подчеркнул, что любой, кто встречался с Крэйгом, запомнит эту встречу навсегда

«Держу пари, что, если спросить, с каким дизайнером вам больше всего хотелось бы поработать, ответ будет стопроцентным: Стюарт Крейг», — добавил Ламонт.

Стюарт Крэйг был трехкратным обладателем «Оскара». В 1983 году он получил награду за оформление байопика «Ганди», вторую статуэтку ему вручили в 1989 году за историческую драму «Опасные связи», а третью — в 1997 году за мелодраму «Английский пациент».

Однако наибольшую славу Крэйгу принесла работа над фильмами «Гарри Поттер» и «Фантастические твари». Он также оформлял фильмы «Супермен» (1978), «Человек-слон» и «Ноттинг Хилл».