Идеальная рецептура колбасы должна быть короткой и понятной, а длинный список ингредиентов на этикетке — признак низкого качества, заявила Life.ru завкафедрой ФХТиБ Московского политеха, доктор сельскохозяйственных наук, доцент Нина Мясищева.

По ее словам, быстро сделать выбор между качественной и низкосортной колбасой можно по этикетке: чем больше ингредиентов перечислено под заголовком «Состав», тем хуже продукт.

В состав качественной колбасы могут входить:

мясо с указанием вида и части тушки,

соль,

натуральные специи,

сахар для сбалансированного вкуса,

молоко или яичный порошок для нежности,

консервант нитрит натрия (Е250).

Если список ингредиентов длинный, он должны вызывать у покупателя «особую настороженность». Туда могут входить:

«мясные продукты»,

ММО (механически обваленное мясо),

соевый белок,

крахмал,

мука,

стабилизаторы,

камедь,

усилители вкуса.

Наличие всех этих компонентов в списке на этикетке колбасы свидетельствует об удешевлении сырья и попытке замаскировать его низкое качество, предупредила Мясищева.

На что еще обратить внимание?

По словам эксперта, покупать колбасу можно в фермерских лавках, мясных отделах от производителя (в том числе при предприятиях) и крупных сетевых супермаркетах, где представлена продукция премиального сегмента. Колбаса с рынка потенциально опасна: для ее приобретения надо требовать у продавца все документы, подтверждающие соответствие нормам.

Колбаса высокого качества не может быть дешевой, отметила Мясищева. Цена складывается из нескольких факторов:

сырья (цельные куски мяса вместо обрезков),

технологии производства (себестоимость увеличивается за счет длительного созревания или сушки),

стоимости натуральной оболочки,

логистики,

бренда.

При выборе колбасы Мясищева посоветовала обратить внимание на три пункта:

оболочку (она должна быть сухой, без слизи и повреждений),

цвет среза (естественный, неяркий и немного неравномерный),

структуру (плотная с просматривающимися волокнами).

Кроме того, свойства и качество колбасы зависит от ее сорта, добавила Мясищева.

1. Сырокопченые и сыровяленые колбасы (например, сервелат) — изделия премиального сегмента с точки зрения технологии производства:

отличаются насыщенным вкусом, плотной структурой и максимально простым составом,

стоят дороже всех остальных.

2. Варено-копченые колбасы (к примеру «Краковская») — более доступные по цене.

обладают ярко выраженным копченым ароматом и упругой текстурой,

нередко содержат повышенное количество соли и специй.

3. Вареные колбасы (например, «Докторская») — самые бюджетные, но опасные с точки зрения возможных рисков. Не стоит покупать продукцию этого вида, произведенную не по ГОСТу.