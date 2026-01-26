Идеальная рецептура колбасы должна быть короткой и понятной, а длинный список ингредиентов на этикетке — признак низкого качества, заявила Life.ru завкафедрой ФХТиБ Московского политеха, доктор сельскохозяйственных наук, доцент Нина Мясищева.

По ее словам, быстро сделать выбор между качественной и низкосортной колбасой можно по этикетке: чем больше ингредиентов перечислено под заголовком «Состав», тем хуже продукт.

В состав качественной колбасы могут входить:

  • мясо с указанием вида и части тушки,
  • соль,
  • натуральные специи,
  • сахар для сбалансированного вкуса,
  • молоко или яичный порошок для нежности,
  • консервант нитрит натрия (Е250).

Если список ингредиентов длинный, он должны вызывать у покупателя «особую настороженность». Туда могут входить:

  • «мясные продукты»,
  • ММО (механически обваленное мясо),
  • соевый белок,
  • крахмал,
  • мука,
  • стабилизаторы,
  • камедь,
  • усилители вкуса.

Наличие всех этих компонентов в списке на этикетке колбасы свидетельствует об удешевлении сырья и попытке замаскировать его низкое качество, предупредила Мясищева.

На что еще обратить внимание?

По словам эксперта, покупать колбасу можно в фермерских лавках, мясных отделах от производителя (в том числе при предприятиях) и крупных сетевых супермаркетах, где представлена продукция премиального сегмента. Колбаса с рынка потенциально опасна: для ее приобретения надо требовать у продавца все документы, подтверждающие соответствие нормам.

Колбаса высокого качества не может быть дешевой, отметила Мясищева. Цена складывается из нескольких факторов:

  • сырья (цельные куски мяса вместо обрезков),
  • технологии производства (себестоимость увеличивается за счет длительного созревания или сушки),
  • стоимости натуральной оболочки,
  • логистики,
  • бренда.

При выборе колбасы Мясищева посоветовала обратить внимание на три пункта:

  • оболочку (она должна быть сухой, без слизи и повреждений),
  • цвет среза (естественный, неяркий и немного неравномерный),
  • структуру (плотная с просматривающимися волокнами).

Кроме того, свойства и качество колбасы зависит от ее сорта, добавила Мясищева.

1. Сырокопченые и сыровяленые колбасы (например, сервелат) — изделия премиального сегмента с точки зрения технологии производства:

  • отличаются насыщенным вкусом, плотной структурой и максимально простым составом,
  • стоят дороже всех остальных.

2. Варено-копченые колбасы (к примеру «Краковская») — более доступные по цене.

  • обладают ярко выраженным копченым ароматом и упругой текстурой,
  • нередко содержат повышенное количество соли и специй.

3. Вареные колбасы (например, «Докторская») — самые бюджетные, но опасные с точки зрения возможных рисков. Не стоит покупать продукцию этого вида, произведенную не по ГОСТу.

  • имеют мягкую консистенцию,
  • короткий срок хранения.

