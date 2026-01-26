Идеальная рецептура колбасы должна быть короткой и понятной, а длинный список ингредиентов на этикетке — признак низкого качества, заявила Life.ru завкафедрой ФХТиБ Московского политеха, доктор сельскохозяйственных наук, доцент Нина Мясищева.
По ее словам, быстро сделать выбор между качественной и низкосортной колбасой можно по этикетке: чем больше ингредиентов перечислено под заголовком «Состав», тем хуже продукт.
В состав качественной колбасы могут входить:
- мясо с указанием вида и части тушки,
- соль,
- натуральные специи,
- сахар для сбалансированного вкуса,
- молоко или яичный порошок для нежности,
- консервант нитрит натрия (Е250).
Если список ингредиентов длинный, он должны вызывать у покупателя «особую настороженность». Туда могут входить:
- «мясные продукты»,
- ММО (механически обваленное мясо),
- соевый белок,
- крахмал,
- мука,
- стабилизаторы,
- камедь,
- усилители вкуса.
Наличие всех этих компонентов в списке на этикетке колбасы свидетельствует об удешевлении сырья и попытке замаскировать его низкое качество, предупредила Мясищева.
На что еще обратить внимание?
По словам эксперта, покупать колбасу можно в фермерских лавках, мясных отделах от производителя (в том числе при предприятиях) и крупных сетевых супермаркетах, где представлена продукция премиального сегмента. Колбаса с рынка потенциально опасна: для ее приобретения надо требовать у продавца все документы, подтверждающие соответствие нормам.
Колбаса высокого качества не может быть дешевой, отметила Мясищева. Цена складывается из нескольких факторов:
- сырья (цельные куски мяса вместо обрезков),
- технологии производства (себестоимость увеличивается за счет длительного созревания или сушки),
- стоимости натуральной оболочки,
- логистики,
- бренда.
При выборе колбасы Мясищева посоветовала обратить внимание на три пункта:
- оболочку (она должна быть сухой, без слизи и повреждений),
- цвет среза (естественный, неяркий и немного неравномерный),
- структуру (плотная с просматривающимися волокнами).
Кроме того, свойства и качество колбасы зависит от ее сорта, добавила Мясищева.
1. Сырокопченые и сыровяленые колбасы (например, сервелат) — изделия премиального сегмента с точки зрения технологии производства:
- отличаются насыщенным вкусом, плотной структурой и максимально простым составом,
- стоят дороже всех остальных.
2. Варено-копченые колбасы (к примеру «Краковская») — более доступные по цене.
- обладают ярко выраженным копченым ароматом и упругой текстурой,
- нередко содержат повышенное количество соли и специй.
3. Вареные колбасы (например, «Докторская») — самые бюджетные, но опасные с точки зрения возможных рисков. Не стоит покупать продукцию этого вида, произведенную не по ГОСТу.
- имеют мягкую консистенцию,
- короткий срок хранения.