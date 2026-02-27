Легендарный уральский драматург и театральный режиссер Николай Коляда находится в тяжелом состоянии в одной из больниц Екатеринбурга, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и введен в медикаментозный сон, сообщает Telegram-канал «База».

25 февраля Коляда вызвал скорую помощь с жалобами на одышку и был госпитализирован в екатеринбургскую городскую больницу № 1. В ходе обследования врачи заподозрили у драматурга онкологическое заболевание желудка, однако официального подтверждения этот диагноз пока не получил.

Сейчас состояние театрального деятеля оценивается медиками как тяжелое, он находится без сознания в реанимации и подключен к аппарату ИВЛ.

Николай Коляда — выдающаяся фигура для современного российского театра, основатель и художественный руководитель «Коляда-Театра» в Екатеринбурге, создатель знаменитой «уральской школы драматургии». За свою творческую карьеру он написал более 120 пьес, многие из которых ставятся не только в России, но и за рубежом, и поставил свыше 60 спектаклей.

Кроме того, Коляда основал первую в стране школу современных драматургов, выпустившую десятки талантливых авторов, и внес огромный вклад в развитие отечественного театрального искусства.