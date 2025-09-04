Самая высокая доля людей с психическими расстройствами от общей численности населения среди российских регионов зафиксирована в Ненецком автономном округе (НАО), сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении данные Министерства здравоохранения России.

Из предоставленной ведомством информации следует, что в 2024 году в Ненецком автономном округе психические заболевания или расстройства поведения диагностировались с частотой 703,4 случая на 100 тысяч человек (при этом численность населения НАО — немногим более 40 тысяч человек). Следовательно, в общей сложности в регионе зарегистрированные проблемы с психическим здоровьем имеют около 290 человек.

Второе место в рейтинге заняла Архангельская область: там на 100 тысяч человек приходится 697,4 случая постановки диагнозов из области психиатрии. По данным местных властей, к 1 января 2025 года численность населения этого региона составляла 947528 человек. Соответственно, общая численность психически больных жителей там достигает порядка 700 человек.

На третьей строчке в списке находится Республика Карелия, где на 100 тысяч жителей в прошлом году приходилось 556,3 случая психических заболеваний и расстройств. Как следует из данных региональной программы «Укрепление общественного здоровья» на 2025-2030 годы, к 1 января 2025 года в республике проживало 518 950 человек. Получается, что численность психически больных среди них превышает 2,9 тысячи человек.

Четвертое место в рейтинге заняла Республика Мордовия, где доля психически больных в 2024 году составляла 554 случая на 100 тысяч жителей. С учетом того, что в регионе проживают 758,4 тысячи человек, психиатрические диагнозы среди них имеют приблизительно 4,2 тысячи человек.

Замыкает первую пятерку российских регионов с наибольшей долей психически нездорового населения Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО): там на 100 тысяч жителей приходится 554 диагноза из сферы психиатрии. Поскольку на начало 2024 года в регионе проживало 516 096 человек, число психбольных там составляет около 2,9 тысячи человек.

На противоположном конце списка — то есть на первом месте среди российских регионов с наименьшей долей психически нездорового населения — оказалась Чеченская Республика. По сведениям Минздрава РФ, там на 100 тысяч жителей приходится 42,8 диагностированных случая психических заболеваний и расстройств. Правительство ЧР ранее сообщало, что численность населения региона к 2025 году составляла 1 млн 569 тысяч человек. Получается, что в республике официально насчитывается всего лишь немногим более 710 человек с психдиагнозами.

Второе и третье места в рейтинге регионов РФ с наименьшей долей психически нездорового населения заняли Севастополь (73,3 случая на 100 тысяч человек при численности населения 558 302 человека к 1 января 2025 года) и Брянская область (96,8 человек с психдиагнозами на 100 тысяч населения — при общей численности жителей 1 142 404 человека).