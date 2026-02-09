XFG (Стратус) стал самым распространенным штаммом COVID-19 в России. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает ТАСС.

Доля XFG составляет 99% среди новых случаев коронавируса в стране, отмечает ведомства. По данным международной базы GISAID, этот штамм доминирует в мире и в среднем достигает около 65%, лидируя по числу новых выявленных случаев.

В США доля «Стратуса» достигает около 75%, в Великобритании — 50%.

Роспотребнадзор отмечает, что его научные организации продолжают молекулярно-генетический мониторинг возбудителей коронавируса. Эксперты углубленно исследуют пробы из всех российских субъектов и загружают результаты в платформу агрегирования последовательностей геномов возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний.

Сейчас в национальную базу VGARus загружено более 450 тыс. сиквенсов различных патогенов, из них 368 тыс. — геномы SARS-CoV-2.

По данным ведомства, в начале февраля в России было зафиксировано более 60 тыс. случаев коронавируса. Это на 33% больше, чем за прошлую неделю. Больше всего заболевших COVID-19 в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье — 41%.

«Циркулирующие на сегодняшний день в России варианты COVID-19 отличаются высокой заразностью, но вызванное ими заболевание, как правило, протекает в легкой форме. В связи с этим введение каких-либо дополнительных противоэпидемических мер не требуется», — добавили в Роспотребнадзоре.

Симптомы циркулирующих вариантов коронавируса: высокая температура, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, боли в мышцах. В некоторых случаях наблюдаются расстройства желудочно-кишечного тракта.