Мир может стать свидетелем войны между Китаем и США, в том числе с применением ядерного оружия в Тихом океане. Об этом в интервью RTVI рассказал израильский военный историк, доцент Еврейского университета в Иерусалиме Дани Орбах. По его мнению, при этом к сторонам не возникнет никаких нареканий с точки зрения международного права.

По словам Орбаха, сейчас на первый план выходят гибридные войны, в том числе с участием спецслужб, однако «нельзя исключать вероятность возвращения крупных конвенциональных войн между государствами».

«Опять же, Россия и Украина — это своего рода признак того, что такие конфликты возвращаются. Но в будущем может разразиться война между Китаем и США. Одной такой войны будет достаточно, чтобы перечеркнуть всю статистику о том, что войны становятся все более редким явлением после Второй мировой войны. Многие ученые приводят подобные статистические данные», — рассказал Дани Орбах RTVI.

Военный эксперт назвал роль ядерного оружия двояким: с одной стороны, оно действительно выступает сдерживающим фактором, а с другой — нельзя исключать его применения.

«В будущем сценарии войны между США и Китаем возникает очень большой соблазн применить ядерное оружие», — считает израильский эксперт.

При этом такой сценарий для Центральной или Восточной Европы он считает как раз маловероятным, поскольку, «независимо от того, кто его использует — пострадают все», а отдавший приказ нажать на «кнопку» станет преступником.

«Но предположим, что ядерное оружие собираются применить против авианосцев в Тихом океане. Допустим, Китай применит его против авианосцев США. С точки зрения международного права это будет совершенно законно, потому что каждый, кто находится на авианосце, является законной военной целью», — отметил Дани Орбах.

По его словам, в этом случае не будет даже «никакого сопутствующего ущерба, ведь это происходит посреди Тихого океана».

Еще осенью 2024 года ВМС США опубликовали план подготовки к возможному боестолкновению с Китаем в 2027 году. Стратегия предусматривает в том числе наращивание роботехники. Тогда же председатель КНР Си Цзиьпин призвал вооруженные силы страны «всесторонне усилить подготовку к войне», подразумевая, прежде всего, Тайвань.

О том, как менялись войны на протяжении истории, есть ли у них «гуманистическое» измерение, какова роль спецслужб и роботов в современных конфликтах — читайте в большом интервью Дани Орбаха RTVI.