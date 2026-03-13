Памятник Нобелевскому лауреату по литературе Александру Солженицыну, установленный на набережной Владивостока в 2015 году, перенесут в другое место как «не подходящий тематике» других мемориалов на территории. Об этом сообщили «Подъему» в городской администрации.

Решение было принято Советом по культуре и искусству, члены которого поддержали соответствующее предложение руководства Тихоокеанского флота и ветеранов, уточнили в мэрии. Монумент сочли «не подходящим тематике и мемориалов и памятников, размещенных на указанной территории», заявили в администрации Владивостока.

Памятник перенесут в сквер Веры и Надежды, где находится мемориал жертвам политических репрессий. Демонтаж и установка памятника Солженицыну на новом месте должны быть выполнены до 2 июля.

Как пишет «Байкал24», сквер Веры и Надежды «даже не видно с улицы». Местные жители называют это место неприметным, отмечает «Подъем».

В мэрии Владивостока уточнили, что скульптура не является объектом культурного наследия. Общественные слушания по поводу переноса памятника не проводились, поскольку законодательство не предусматривает подобной процедуры для малых архитектурных форм и скульптур.

Памятник Александру Солженицыну был установлен на Корабельной набережной Владивостока в 2015 году по инициативе тогдашнего мэра Игоря Пушкарева. Средства на это выделило АО «Владивостокский морской рыбный порт». Монумент изображает нобелевского лауреата сходящим с трапа после возвращения в Россию из вынужденной эмиграции в 1994 году. Тогда писатель добирался из Владивостока до Москвы через всю страну на поезде.

В 2019 году Тверской суд Москвы приговорил экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей по делу о получении взятки в особо крупном размере, коммерческом подкупе и злоупотреблении полномочиями. Осенью 2024 года стало известно, что Пушкарев подписал контракт с Минобороны России и отправился в зону военной операции.

Автор памятника Солженицыну Петр Чегодаев рассказал, что место для установки скульптуры выбрала администрация города, а ему нужно было обыграть композицию.

«Идея была, что писатель возвращается из-за моря. Поэтому [после переноса] результат будет другим, конечно. Формально, я не думаю, что могу препятствовать [демонтажу]. По договору, это собственность не моя уже», — сообщил Чегодаев.

Суды и протесты

Открытие памятника Солженицыну вызвало «неоднозначную реакцию» у жителей Владивостока, писало издание PrimaMedia. В соцсетях возмущались, что общественное обсуждение перед установкой не проводилось. Пользователи также призывали к актам вандализма.

Вскоре после открытия монумента активист КПРФ Максим Шинкаренко повесил на шею бронзовому Солженицыну табличку с надписью «Иуда», назвав писателя «предателем своей страны, антисоветчиком и русофобом».

Шинкаренко пояснил, что ранее предлагал поставить во Владивостоке памятник Иосифу Сталину по случаю 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, но власти ответили, что для него в городе нет места. В отношении активиста был составлен административный протокол о мелком хулиганстве, позже дело прекратили за отсутствием состава преступления.

В 2021 году, будучи депутатом владивостокской думы, Шинкаренко предложил городским властям снести памятник Солженицыну. Парламентарий мотивировал это тем, что в 1975 году писатель «публично призвал США наращивать ядерный потенциал для превентивного удара по СССР». В случае такого удара Владивосток, «вне всякого сомнения, был бы одной из первоочередных целей», писал в своем запросе Шинкаренко.

Администрация города назвала демонтаж памятника Солженицыну нецелесообразным, поскольку скульптура популярна среди горожан и туристов.

В 2023 году житель Тынды Андрей Гук подал иск к властям Владивостока с требованием признать установку монумента незаконной и демонтировать его. Истец заявил, что памятник столь «спорной фигуре в современной России» не должен соседствовать с памятниками военным подвигам приморцев.

Гук обвинил Солженицына в формировании «деструктивных и лживых утверждений, ставших мифами общественного сознания», — в частности, о числе жертв репрессий и потерях Советского союза в Великой Отечественной войне. Суд отказался удовлетворить иск мужчины.