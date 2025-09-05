В результате пожара в дачном доме в деревне Златогорова Белоярского муниципального округа Свердловской области погибли трое детей, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Инфо24 выяснило, что причиной пожара могло стать аварийное состояние электрооборудования.

По словам начальника ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых, сообщение о пожаре поступило дежурному отдела полиции 5 сентября около 1 часа ночи.

На момент возгорания в доме была семья из девяти человек: родители и семеро детей. МЧС отмечает, что взрослые и четверо детей смогли самостоятельно эвакуироваться до прибытия спасателей.

Пожар был локализован на площади 60 кв.м, огонь на соседние здания не перекинулся.

По данным Инфо24, троих из спасенных детей были госпитализировали. Самый младший, полуторагодовалый ребенок не пострадал. Погибли дети в возрасте 5, 7 и 11 лет.

Горелых отметил, что многодетная семья не состояла на учете в органах системы профилактики.

«Более подробные и точные обстоятельства прошедший трагедии выясняются сотрудниками МЧС, полиции и СКР», — отметил он.

По предварительным данным, причиной пожара стало аварийное состояние электрооборудования. В МЧС сообщили, что в здании не было пожарного извещателя, который реагирует на задымление.

С пострадавшими на месте ЧП работают психологи МЧС. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).