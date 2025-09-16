Из-за серии взрывов, связанных с использованием газового оборудования, при въезде в поселок Щитовая во Владивостоке наблюдалось скопление пожарной и другой спецтехники экстренных служб. Об этом говорится в телеграм-канале правительства Приморского края.

«Причина — инцидент в районе административных сооружений с автопарковками, где, в результате осмотра установлено, что произошла серия хлопков, связанных с использованием газового оборудования», — говорится в сообщении пресс-службы.

Район, где произошло ЧП, оцепили, также частично перекрыто движение транспорта.

По данным властей, в результате инцидента никто не пострадал, незначительные повреждения получили транспортные средства.

«В настоящее время угрозы безопасности населению не имеется. Реализуется комплекс мер по обеспечению безопасности в районе инцидента», — отметили в правительстве.

По данным МЧС, в ночь на 16 сентября в Приморском крае произошло десять пожаров, из них на шесть реагировали спасатели.

«Они привлекались на возгорания мусора во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Спасске-Дальнем, а также на возгорание электрического щита во Владивостоке. Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства.

Очевидцы рассказали Vladivostok1.ru, что в районе бухты Щитовой заметили сотрудников ДПС, ФСБ и военнослужащих, которые останавливают почти каждый автомобиль для проверки.

Похожая ситуация произошла во Владивостоке 30 мая. Тогда перекрыли дорогу в сторону Шаморы, очевидцы сообщали о большом скоплении автомобилей, военных, медиков и полицию на повороте к бухте Десантной, рядом летал вертолет. Позже выяснилось, что в припаркованной в бухте машине нагрелся и взорвался баллон.

Накануне, 15 сентября, взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Ангарске Иркутской области. При разборе завалов сотрудники нашли тело 56-летнего мужчины. Пострадали еще три человека, двое из них госпитализированы.