На 49-м году жизни скончался актер театра, кино и телевидения Алексей Аптовцев, известный ролями в сериалах «Кремлевские курсанты» и «Метод Фрейда», сообщил художественный руководитель театра «ФЭСТ», где служил артист, Игорь Шаповалов. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

«Да, [это правда], одну неделю он не дожил до своего 50-летия. Мы собирались всем театром приехать к нему 2 сентября», — сказал Шаповалов.

В сообщении «ФЭСТ» говорится, что каждый, кто видел Аптовцева на сцене, запомнил его героев как образцы самого высокого актерского мастерства.

«Мы были вместе с Лешей 22 года. В эти годы мы были счастливы и разочарованы, гостеприимны и бездомны, в любви и ссорах, горе и радости. Если смотреть на эти слова не как на громкие, а как на повседневные, можно увидеть, что мы прожили вместе прекрасную, обычную и особенную жизнь. Свидетелями которой были вы — наши зрители», — рассказали в театре.

В «ФЭСТ» подчеркнули, что герои Аптовцева всегда были противоречивы и сложны, они не давали ответов, но всегда задавали вопросы и смотрящим, и самому исполнителю.

«Мы скорбим вместе с родными и близкими Алеши, всем сердцем соболезнуем и обещаем помнить его, пока живы сами. Светлая память Алексею», — сказано в сообщении.

«Аргументы и факты» узнала, что Аптовцев умер 24 августа. Прощание с артистом организуют отдельно, о месте и времени будет объявлено дополнительно.

Алексей Аптовцев родился 2 сентября 1975 года в подмосковном городе Железнодорожный. Он окончил Театральное училище им. Б. В. Щукина (курс Е. В. Князева) и работал в Мытищинском театре драмы и комедии «ФЭСТ».

Фильмография Аптовцева насчитывает около 30 фильмов и сериалов, среди них — «Кремлевские курсанты», «Метод Фрейда», «Солдаты», «Кодекс чести» и другие. Он также известен по озвучке видеоигр «Ведьмак», Call of Duty и нескольких персонажей Assassin’s Creed.