В мордовской ИК-6 скончался лидер преступного сообщества из Люберец 65-летний Михаил Михайлов по прозвищу Не буди, отбывавший пожизненное наказание по статьям об убийстве и разбое. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на телеграм-канал Shot.

По данным канала, причиной смерти считают острую сердечную недостаточность. Тело преступника забрали из колонии несколько дней назад, погрузить гроб в катафалк помогали заключенные. Михайлова похоронили на кладбище в подмосковных Люберцах.

Shot пишет, что в криминальном сообществе Михайлова называли «Не буди» — эта фраза была наколота у него на веках. В 2004 году он организовал преступное сообщество в Люберцах (оно не имеет отношения к ОПГ «Любера», которая была активна в 1990-х).

В состав банды помимо самого Михайлова входили Андрей Гумников, Геннадий Балашов и Павел Матвеев, в отдельных преступлениях были замешаны Игорь Левикин, Михаил Гомыгин и Сергей Щипанцев. Всех задержали весной 2009 года.

По данным следствия, в период с марта 2002 года по март 2003 года Михайлов убил знакомого в Калужской области, а затем бросил его труп на муравейник, чтобы скрыть следы преступления. Следком установил, что мотивом преступления стало неуважительное отношение жертвы к преступному авторитету лидера ОПГ.

В 2004 году обвиняемые напали на бизнесмена в Люберцах и избили битами до смерти. По данным следствия, преступники хотели «завладеть половиной офисного помещения», которым владел погибший.

С 2004 по 2007 год участники ОПГ, желая завладеть квартирами в Люберцах, спаивали собственников, после чего убивали их, маскируя смерть под несчастный случай. В 2008 году злоумышленники совершили серию убийств и краж.

30 июня 2015 года Московский областной суд огласил приговор членам банды. Михайлов и Гуменников получили пожизненные сроки, Балашов — 24 года лишения свободы, Матвеев и Левикин — 15 лет лишения свободы, Гомыгин — девять лет лишения свободы, Щипанцев — 8,5 лет лишения свободы.

