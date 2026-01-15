Супруга рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко) Марина Кохал, виновная в его убийстве, совершила преступление из-за ревности. Об этом РИА Новости сообщил замруководителя ГСУ СК по Санкт-Петербургу Артем Черненко.

«По результатам предварительного следствия установлено, что поводом к убийству преимущественно послужила ревность Кохал», — отметил он.

Сторона обвинения доказывала, что Кохал ввела препарат рэперу, после которого последовала аллергическая реакция и смерть, сообщил Черненко.

21 ноября 2025 года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга признал ее виновной в убийстве супруга (ч. 1 ст. 105 УК) и назначил наказание в виде 12,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

По версии стороны обвинения, женщина решила расправиться с мужем на фоне личных неприязненных отношений, для чего приобрела препарат — быстродействующий аналог инсулина, который понижает уровень глюкозы в крови.

Как отметил прокурор, 24 июля 2020 года она путем обмана ввела вещество рэперу «в неустановленную область тела», после чего его состояние стало опасным для жизни. Далее, как считает обвинение, Кохал сознательно не оказала медицинскую помощь, и Юшко скончался от шокового состояния и гипоксии органов.

Затем она разделила тело рэпера на 15 фрагментов, применяя ножовку и нож. При этом обвинение указало, что действия Кохал были продиктованы как желанием скрыть содеянное, так и надругательством над телом умершего.

Сторона защиты настаивала на оправдании Кохал по обвинению в убийстве, заявляя, что она его не совершала. По эпизоду о надругательстве, по словам адвокатов, женщину также нельзя признавать виновной, поскольку расчленение было произведено «с целью сокрытия факта смерти, а не надругательства над его телом». 7 декабря защита Кохал подала жалобу на приговор.

В июле 2020 года останки 29-летнего музыканта нашли в съемной квартире в Санкт-Петербурге, где он проживал вместе с супругой и дочерью. Кохал говорила, что обнаружила мужа в рабочем кабинете и, решив, что причиной смерти стала передозировка наркотиков, решила расчленить тело и избавиться от фрагментов, якобы стремясь сохранить сценическую репутацию артиста.