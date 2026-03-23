Российские туристы в апреле поедут в Египет, Китай и Таиланд вместо ОАЭ, заявил NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Такое перераспределение спроса эксперт объяснил конфликтом на Ближнем Востоке.

По его словам, Египет вырвался в лидеры по выездному туризму среди российских граждан наряду с китайским курортным островом Хайнань и Таиландом.

«Есть прямые рейсы, не обязательно лететь через Дубай. Это, конечно, будет недешево, хотя апрель — невысокий сезон для россиян», — констатировал представитель РСТ.

По оценкам Барзыкина поездка в Египет на двоих в апреле 2026 года обойдется россиянам как минимум в 170—200 тысяч рублей на двоих отдыхающих.

Еще одним вариантом апрельского зарубежного отдыха эксперт назвал Турцию: погода там еще не позволяет купаться в море, но во многих отелях есть бассейны с подогревом, а на улице в целом очень тепло по сравнению с Россией. Стоимость путевки туда варьируется в зависимости от местоположения отеля и его категории.

Также некоторые российские туристы, по словам Барзыкина, в апреле вместо ОАЭ собираются в экзотическое путешествие по африканским странам.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, начавшимся 28 февраля, география международных вылетов из РФ сократилась на 27%, а количество пригодных россиянам для туризма стран с прямым авиасообщением уменьшилось на треть. На ситуации также сильно сказалось изменение полетной программы на Кубу.