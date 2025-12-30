Причиной возгорания в Петропавловске-Камчатском, во время которого погибли четыре человека, могла стать детская шалость или неосторожность. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства во «ВКонтакте».

В МЧС рассказали, что в квартире были найдены два очага пожара: в коридоре уничтожены вещи на площади 1 кв. метр, в детской комнате повреждены кровать, матрас, телевизор, декоративная отделка стен и потолка, а также вещи на площади 9 кв. метров.

По данным ведомства, квартира закопчена по всей площади.

«Одна из наиболее вероятных причин возгорания — зажигание горючих материалов от источника открытого огня», — отметили в МЧС.

Пожар произошел утром 29 декабря в Петропавловске-Камчатском. Во время разведки в квартире были обнаружены четыре человека без сознания — двое детей, 4 и 5 лет, и двое взрослых мужчин.

«До приезда бригады скорой медицинской помощи огнеборцы проводили реанимационные мероприятия, затем людей передали подоспевшим медикам. К сожалению, спасти пострадавших не удалось», — отметили в ведомстве.

Тогда же Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту гибели людей при пожаре.

Губернатор Камчатки Владимир Солодов заявлял, что региональные власти возьмут на себя все расходы, которые связаны с гибелью людей. Глава региона также дал поручение оказать родным погибших всю необходимую помощь и поддержку в эту трудную минуту.