В Татарстане завершились поисковые работы на заводе «Нижнекамскнефтехима», где 31 марта произошел взрыв. Найдено тело последнего пропавшего специалиста, общее число жертв составило 12 человек, сообщила пресс-служба компании «Сибур».

Компания опубликовала поименный список погибших: в их числе девять сотрудников «Нижнекамскнефтехима», два работника подрядной организации «Татспецнефтехимремстрой» и пожарный.

Самому молодому погибшему — командиру отделения пожарной части Марату Назипову — было 27 лет, самому старшему — слесарю по контрольно-измерительным приборам и автоматике «Нижнекамскнефтехима» Александру Шишкину — 62 года.

В результате взрыва были госпитализированы 25 человек. По данным на вечер 6 апреля, один пострадавший выписан, у остальных наблюдается положительная динамика выздоровления.

«Нижнекамскнефтехим» выплатит семьям погибших сотрудников по 10 млн рублей, пострадавшим — по 3 млн рублей плюс компенсация расходов на реабилитацию. Предприятие также пообещало запустить программу поддержки детей погибших сотрудников до их совершеннолетия.

«Сибур» также возьмет на себя расходы по восстановлению окон и балконов в жилых домах, поврежденных в результате взрыва. Работы планируется завершить до 10 апреля.

Взрыв и пожар на заводе «Нижнекамскнефтехима» произошли 31 марта во время ликвидации последствий разгерметизации оборудования на производстве синтетического каучука. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК).

Объем выведенных из строя в результате ЧП производств составил около 6% от общего объема мощности завода, сообщал председатель правления «Сибура» Михаил Карисалов.

Глава Татарстана Рустам Минниханов после ЧП поручил усилить контроль над соблюдением технологических процессов на предприятиях республики и над работой подрядных организаций. Минниханов отметил, что у «Сибура» «очень жесткая» система безопасности, однако Татарстан, по его словам, «республика техногенная».

«Кроме диверсий и вражеских налетов есть иногда наша безалаберность или безответственность, что может быть очень чревато. Поэтому на эти вопросы необходимо обратить особое внимание», — подчеркнул Минниханов.