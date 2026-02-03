Нередко люди путают противовирусные препараты прямого действия с иммуномодуляторами и могут принимать их неделями, сообщила Life.ru врач-терапевт Кристина Радина. Она предупредила, что это ведет к ослаблению работы иммунной системы.

В отличие от других препаратов, которые подавляют размножение вируса напрямую, иммуномодуляторы стимулируют иммунную систему, заставляя её активнее вырабатывать клетки защиты, объяснила медик. По ее словам, длительный и бесконтрольный прием таких лекарств приводит к тому, что организм привыкает к внешней помощи и начинает хуже справляться с болезнями.

«В дальнейшем он уже не будет сам так активно бороться с вирусами или с бактериями. <…> Соответственно, будет такая нехорошая ситуация, что организм в следующий раз сам будет меньше бороться», — пояснила Радина.

Врач обратила внимание, что в теории такие препараты могут вызывать и развитие аутоиммунных заболеваний у людей с наследственной предрасположенностью. Кроме того, злоупотребление ими приводит к толерантности (или синдрому привыкания), когда организм перестает реагировать на то или иное лекарство.

Радина отметила, что более сильные противовирусные препараты, которые назначают при при ВПЧ (вирус папилломы человека), герпесе и других заболеваниях, имеют выраженные побочные эффекты.

«Они действительно могут оказать токсическое воздействие и на печень, и на почки, и на кроветворную систему», — уточнила врач.

Ранее профессор и ведущая программы «Жить здорово» Елена Малышева рассказала, что злоупотребление сосудосуживающими каплями и спреями, которые часто применяют при насморке без назначения врача, может привести к развитию некроза и образованию отверстия в носовой перегородке. Кроме того, как отметила Малышева, бесконтрольное применение капель приводит к разрастанию слизистой оболочки, которое требует хирургического вмешательства.