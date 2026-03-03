Снежная зима оказалась благоприятной для комаров, клещей и испанских слизней, сообщил KP.RU старший научный сотрудник лаборатории почвенной зоологии и общей энтомологии Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова Антон Гончаров. По его словам, представители этих трех видов начнут быстро размножаться, если после схода снежного покрова сразу наступит теплая погода.

«Если бы не было сильных холодов, тогда этот сезон для клещей был бы вообще идеальным — весной вышло бы большое поголовье. Но из-за морозов оно будет чуть меньше», — отметил он.

Эксперт объяснил, что насекомые и другие организмы обитают под снежным покровом, который выполняет функцию «одеяла», уменьшая промерзание грунта примерно на 1 градус.

Прошедшая зима оказалась максимально комфортной и для испанских слизней, которые переносят паразитов и наносят вред растениям, и комаров, у которых, как напомнил Гончаров, путь от яйца до взрослой особи занимает всего две-три недели. Однако при возврате холодов их развитие замедлится, и часть популяции может погибнуть.

«Зима вроде нынешней — выживает большинство. Но это по-прежнему не означает, что комаров будет аномально много. По итогу популяция комаров всегда плюс-минус одинаковая», — рассказал эксперт.

Ранняя весна привела не только к ускоренному размножению насекомых, но и к пожарам: в частности, в Приморье в конце февраля тушили несколько очагов возгорания, возникших по виде людей — либо поджигателей, либо неосторожных курильщиков.