Версия о том, что в небе над Московской областью 27 октября пролетел болид, выглядит правильно, считает доктор физико-математических наук и ведущий научный сотрудник Пулковской астрономической лаборатории Георгий Гончаров. Об этом он рассказал в разговоре с РБК.

Гончаров согласился с версией, которую ранее высказал научный руководитель обсерваторий «Ка-Дар» и «Астроверты», создатель портала AstroAlert Станислав Короткий. По словам последнего, существуют два варианта, чем мог быть неизвестный объект:

Космический мусор, т.е. созданный руками человека объект, который люди «запустили на орбиту вокруг Земли, и вот он обратно упал на Землю».

Болид естественного происхождения, то есть метеороид размером в десятки сантиметров в диаметре, который на космической скорости ворвался в атмосферу Земли.

После расчетов скорости объекта вручную ученый пришел к выводу, что это «100% не космический мусор», а метеороид естественного происхождения. Эксперт уточнил, что скорость спутников Земли не превышает 11 км/сек, скорость же метеоров варьируется от 11 до 72 км/сек.

Астроном напомнил, что полет состоялся 27 октября в 06:32 утра и длился 33 секунды, летев с востока на запад, что «не свойственно искусственным спутникам Земли». Выяснив, что линейная скорость небесного тела составила 17 км/сек, он понял, что за этот промежуток времени, объект успел затормозить в верхних слоях атмосферы за счет давления.

Короткий обратил внимание и на множественную фрагментацию, большое количество видимых обломков, судя по которым фрагменты космического тела должны были долететь до поверхности Земли. Он допустил, что обломки вероятнее всего выпали в Новгородской области.

Накануне в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили, что предполагаемая скорость объекта указывает на то, что это действительно был астероид. Однако «данная оценка находится в серьезном противоречии с необычно длительным временем наблюдения болида», которое больше свойственно космическому мусору. В лаборатории отметили, что фрагментация тела также типична для искусственных тел.

Спустя несколько часов после того, как космическое тело заметили в небе над Москвой и соседними регионами, NASA закрыло доступ к данным о траектории и параметрах небесного тела с индексом 2025 US6. Эксперты из РАН допустили, что тело могут рассматривать «в его возможной связи с сегодняшними событиями в центральной России».