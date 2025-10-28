NASA убрало доступ к информации о траектории и параметрах небесного тела под индексом 2025 US6, оно может быть связано с болидом, замеченным над Москвой и областью. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Ученые обратили внимание, что до появления сообщений о болиде данные о небесном теле находились в открытом доступе.

«Тело с оценочным размером 2 метра должно было по расчетам пройти на расстоянии от Земли около 150 тысяч километров завтра 28 октября 2025 года», — сказано в сообщении лаборатории.

В настоящее время информации об объекте нет как в базах Лаборатории реактивного движения NASA (JPL), так и на зеркалах Европейского космического агентства. Копия страницы осталась в кэше «Яндекса», но ссылки на нее теперь выдают ошибки.

Эксперты отметили, что с большой вероятностью тело может рассматриваться в связи с событиями в центральной России.

Позже в ИКИ РАН сообщили, что под индексом 2025 US6 может обозначаться не астероид, а китайский спутник DRO-B. Его вывод на орбиту в 2024 году неудачно закончился, и аппарат перешел на неопределенную траекторию. По информации лаборатории, в марте 2025 года Китай перевел спутник на ретроградную орбиту вокруг Земли — с востока на запад, что совпадает с направлением движения наблюдавшегося болида.

«Ели будет все же установлена искусственная природа тела, то с некоторой вероятностью речь может идти об этом аппарате», — сказано в сообщении ученых.

По их словам, в этом случае спутник с большой вероятностью мог быть сведен с орбиты искусственно.

Накануне появилось множество сообщений и видео, на которых зафиксирован пролет яркого болида над Москвой. В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН отметили, что «изучение этой информации пока создало больше загадок, чем ответов».

Накануне старший научный сотрудник ИКИ РАН Олег Угольников сообщил RT, что неопознанный объект похож на обычный яркий метеор

«Мы его еще называем болидом. Чем-то напоминает Челябинский, только гораздо меньше. Скорее всего, просто тело размером десятки сантиметров», — сказал специалист.

В июле астрономы впервые увидели момент конденсации вещества, из которого зарождаются планеты вокруг далекой звезды на расстоянии 1300 световых лет от Земли. Этот происходит довольно быстро и аналогично тому, как 4,5 млрд лет назад появилась Солнечная система