Вооруженные силы Германии, Великобритании, Франции и Польши представляют собой наиболее серьезную военную силу Европы. Таким мнением поделился с «Лентой.ру» военный блогер Алексей Живов.

«Думаю, что немецкая, британская, французская. Еще я бы выделил польскую армию», — сказал он.

В то же время Живов призвал рассматривать войска этих государств в составе вооруженных сил блока НАТО. По его словам, армии Европы уже столь глубоко интегрированы, что «по сути, представляют из себя одну достаточно большую, мощную и высокотехнологичную армию».

Живов также назвал главной силой, которой обладают армии этих стран, внедрение информационной цифровизации в систему управления войсками, новейшие передовые вооружения и спутниковую систему разведки, а также анализа данных.

«Ну и на эти армии тратятся большие деньги, откровенно говоря», — добавил он.

Ранее Живов выразил в разговоре с RTVI уверенность в том, что «Европа нацелилась на большую войну с Россией» и активно ведет подготовку к противостоянию. По его словам, европейское общество продолжат готовить к войне и «к нужному моменту все будут готовы». Говоря о возможном конфликте между Россией и Европой в контексте специальной военной операции, он назвал задачей украинских Вооруженных сил «связать Россию в «клинче» украинского конфликта», чтобы у европейских стран было время на подготовку.

Говоря о том, как российская сторона может сможет ответить на угрозу, Живов заявил, что Москва «будет готова дать отпор ядерными силами и средствами». Одновременно с этим он признал, что в ситуации, когда ядерное оружие «будет вне контекста» противостояние будет представляться затруднительным «при текущем уровне организации и военной культуры».