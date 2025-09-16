Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявил, что нынешняя российская армия не такая сильная, как армия СССР. Келлог отказался признать превосходство армии РФ на поле боя на Украине, а рассуждая о возможном конфликте с Соединенными Штатами, употребил формулировку «мы их порвем». Спецкор RTVI Денис Волин обсудил эти заявления с военным блогером и участником СВО Алексеем Живовым, а заодно попросил подвести итоги летней наступательной кампании и поделиться мнением относительно милитаризации Европы.

«Цель всей кампании — выйти везде к Днепру»

— Алексей, какие основные итоги можно подвести относительно летней наступательной кампании российской армии?

— Летняя кампания позволила нам приблизиться к Запорожью, взять в полуохват Покровск, зайти в Купянск, улучшить свои позиции в районе Часова Яра и начать наступать дальше в сторону Краматорска. Много тактических успехов, но пока не видим нигде обрушения фронта и возможности осуществить глубокий прорыв за линию основных укреплений противника.

— Сейчас армия РФ активно работает на Сумском, Харьковском, Днепропетровском, Запорожском, Херсонском и Донецком направлениях. Если с Донецким, Херсонским и Запорожским все понятно, то понятно ли, какие цели мы преследуем на Харьковском и Днепропетровском направлениях и какое положение складывается там?

— Площадь Днепропетровской области 31 тыс. кв. км. Мы пока контролируем несколько сотен квадратов. Думаю, общая цель всей военной кампании — выйти везде к Днепру. Харьковская и Днепропетровская области пока что находятся как бы вне контекста СВО. Но ситуация может измениться. Харьков, считаю, должен быть освобожден и возвращен в Россию так же, как и Одесса с Николаевом. Это наша историческая миссия.

— Про Одессу мы уже говорили. А какие условия должны быть созданы на земле, чтобы приступить к операциям в Харькове и Николаеве, есть ли у России на это ресурсы и сколько времени на это понадобится?

— Время необходимое для организации операций по освобождению Николаева и Харькова зависит от количества ресурсов, которые готово мобилизовать государство. С текущими силами и средствами потребуется несколько лет при прочих равных.

— Фронт в глобальном смысле сейчас достаточно объемный. Достаточно ли для его удержания и продвижения сил у российской армии? Требуется ли мобилизация и если да, то в каком количестве?

— Мобилизация с точки зрения привлечения людей на фронт мобилизационным приказом, на мой взгляд, не нужна и будет бесполезна. Когда речь идет про мобилизацию, уместно говорить о мобилизации управления, концентрации ресурсов, а мобилизационная модель набора военнослужащих принципиально отличается от той схемы, что выбрана сейчас. И думаю, не принимается по социально-политическим причинам. Комплекс мобилизационных мероприятий будет возможен в случае резкого обострения и расширения конфликта.

— То есть сейчас у армии достаточно солдат, чтобы вести наступательные операции и держать позиции в рамках выбранного плана действий?

— Численность армии и ее наступательные возможности определяются не только боевыми задачами, но и социально-политическим балансом, который выбрал и поддерживает в стране Верховный главнокомандующий.

«Европа нацелилась на большую войну с Россией»

— Зеленский заявляет, что не уйдет с Донбасса и что ВСУ способны противостоять на этом участке годами. Как оцениваете его заявления?

— Конкретно у Киева таких ресурсов нет, но ему их могут дать. Зеленский ставит на дроны как эффективное средство сдерживания наших войск. Быть может стоит начать применять такое оружие, которого у противника нет и не будет.

— Мирные переговоры как будто снова забуксовали. Почему европейские ястребы снова, почти что как в 2022 году, хотят продолжения конфликта, выдвигая невозможные для России условия?

— Европа нацелилась на большую войну с Россией и активно готовится к ней. А Украину держит в конфликте на обещаниях скоро и полноценного вмешательства в войну. Все остальное — это пыль в глаза в рамках этого процесса.

— А готово ли европейское общество к такому раскладу? Есть мнение, что власть в европейских странах очень сильно зависит от настроений электората. И если электорат не готов к тому, чтобы его страна вступала в войну, политикам в этих странах придется отказаться от таких планов. Насколько эта мысль состоятельна?

— Европейское общество уже начали готовить к войне и продолжат это делать дальше. Даже если сейчас кто-то не готов, они сделают так, что к нужному моменту все будут готовы.

— Кстати, с чего вообще, на ваш взгляд, «коалиция желающих» решила, что Путин якобы понимает только язык силы и его нужно заставить заключить мир, выгодный Украине и Европе, но невыгодный, с точки зрения российского президента, России? Кто подогревает в них уверенность в том, что ВСУ способны переломить ситуацию на фронте?

— ВСУ и не способны переломить ситуацию. Их задача не в этом. Их задача связать Россию в «клинче» украинского конфликта и дать подготовиться Европе.

— Возможно ли временное прекращение огня в нынешних реалиях?

— На условиях, приемлемых для России, даже временное прекращение конфликта невозможно. Да и самой России нужно не временное прекращение, а долгосрочный мир.

«Китаю и Индии трудности России очень выгодны»

— А какие, с вашей точки зрения, контуры этого долгосрочного мира? Что позволит ему быть таковым?

— С моей точки зрения, пока на Украине сохраняется неонацистский русофобский консенсус, долгосрочный мир невозможен. Если сохранять Украине часть суверенитета, там надо полностью перезагружать политическую систему.

— Возвращаясь к вопросу о милитаризации Европы. Вы считаете, что она все-таки может вступить в военный конфликт с Россией не деньгами и оружием, а армиями?

— Уверен, что Европа вступит в войну.

— Есть ли у России силы, чтобы выдержать такое противостояние?

— Россия будет готова дать отпор ядерными силами и средствами. Если же ядерное оружие будет вне контекста, противостоять при текущем уровне организации и военной культуры будет сложно.

— Недавняя встреча ШОС продемонстрировала еще более теплые отношения между Россией, Индией и Китаем. Последний ранее заявлял, что не допустит поражение России в конфликте. Считаете ли вы, что в какой-то момент Китай может открыто поддержать Россию в военном плане?

— Китаю и Индии трудности России очень выгодны. Китай и Индия хорошо зарабатывают, «помогая» России. Рассчитывать на прямую военную помощь Китая я бы не стал, а вот на поставку вооружений можно надеяться. Прямую помощь оказывает России КНДР.

— Спецпредставитель Трампа по Украине Келлог, недавно заявил, что армия России не такая сильная, как кажется, и заметно уступает по силе советской. А украинская кампания якобы показала, что на российскую армию почти что не стоит обращать внимание. «Мы ее порвем», — отметил Келлог. Что думаете об этом?

— За очень длительную историю нашего великого народа многие вожди наций говорили, что русские слабы, воевать не умеют, и с ними будет легко расправиться. Гитлер, Карл, Наполеон, и еще много персонажей нашли себе могилу на русской земле. Но теперь у нас есть оружие, которое обратит в прах любого врага, еще до того, как он поймет, что ему конец. Келлог никогда не скрывал своих симпатий к Украине. Он просто упоротый русофоб, слова которого не надо воспринимать близко к сердцу.