В субботу, 23 августа, в московском Театре имени Пушкина пройдет церемония прощания с театральным режиссером Юрием Бутусовым, трагически погибшим во время отдыха в Болгарии. Точное время мероприятия станет известно позже, пишет журнал «Театръ».

После гражданской панихиды в Москве урну с прахом Юрия Бутусова перевезут в Санкт-Петербург, где и состоится погребение. Ранее, 14 августа, в болгарской Софии прошла официальная церемония прощания с режиссером.

Бутусов погиб 10 августа. Он утонул в море во время семейного отдыха в Болгарии — режиссер не смог справиться с волнами во время небольшого шторма, рассказывал директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

Юрий Бутусов родился в 1961 году в Гатчине. Получив образование в Ленинградском кораблестроительном институте, он впоследствии окончил режиссерский факультет Санкт-Петербургской академии театрального искусства (СПбГАТИ).

Его профессиональный путь в начался в 1996 году в Театре им. Ленсовета, где постановка «В ожидании Годо» принесла ему широкое признание и две престижные «Золотые маски».

Театральная карьера Бутусова продолжилась в 2002 году в московском «Сатириконе», где он дебютировал с постановкой «Макбетт» Ионеско. В 2018 году стал главным режиссером Театра имени Вахтангова, однако покинул этот пост после начала военной операции на Украине и уехал из России, начав ставить спектакли в театрах Литвы, Латвии и Норвегии.

В последний год жизни Бутусов создавал спектакль «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» в литовской столице — на сцене Вильнюсского Старого театра. Рассуждая о возможности вернуться на родину, он заявил в интервью литовскому каналу LRT, что для этого, «наверное, должен измениться режим». В последнее время режиссер жил в Риге и рассматривал предложение постоянной работы в Болгарии.