Театральный режиссер Юрий Бутусов, о смерти которого стало известно 10 августа, погиб в Болгарии во время отдыха с семьей, сообщил РБК директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

«Он пошел в море купаться, отдыхал с семьей в Болгарии, и был легкий шторм, не справился с волнами, утонул. Вот какая нелепая смерть», — сказал Крок.

Ранее заместитель худрука «Театра Наций» Роман Должанский сообщил, что Бутусова «сбила и утащила» волна во время купания в болгарском Созополе.

Директор театра Вахтангова в своем посте о режиссере назвал Бутусова ярким и самобытным человеком, который «строил свой театр, имел собственную философию».

«Да, его творческий почерк нравился не всем, не все его принимали, но я искренне благодарен Юрию Николаевичу за все, что он сделал. <…> Больно и горько, что жизнь этого талантливого и нужного российскому театру человека оборвалась столь неожиданно и преждевременно», — написал Крок.

Он отметил, что два спектакля, поставленных Бутусовым за шесть лет работы в театре Вахтангова, ― «Бег» и «Король Лир» ― до сих пор идут на сцене, «любимы публикой и дороги актерам».

Юрий Бутусов более 20 лет работал в петербургском театре имени Ленсовета. В 2011-2017 он был его главным режиссером, затем ― худруком. В 2018 году Бутусов уволился, заявив, что директор театра и городские власти «блокировали все его инициативы, требования и права как художественного руководителя».

До 2022 года Бутусов работал главным режиссером московского театра имени Вахтангова. После начала военной операции он уехал из России и ставил спектакли в театрах Литвы, Латвии и Норвегии.

Рассуждая о возможности вернуться на родину, Бутусов заявил в интервью литовскому каналу LRT, что для этого, «наверное, должен измениться режим». В последнее время Бутусов жил в Риге и рассматривал предложение постоянной работы в Болгарии, пишет Delfi.

Бутусов неоднократно становился лауреатом премии «Золотая маска», также был отмечен премиями «Чайка», «Хрустальная Турандот», «Золотой софит», «Звезда театрала», «Петрополь», международной премией К. С. Станиславского.