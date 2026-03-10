Единственными двумя отраслями в России, где средняя зарплата превысила 500 тыс. рублей, в декабре 2025 года стали негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и денежное посредничество. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой.

Средний доход сотрудников негосударственных пенсионных фондов составил 516,6 тыс. рублей, а денежные посредники получали в среднем 515,3 тыс. рублей. Годом ранее, в декабре 2024 года, порог в 500 тыс. рублей удалось преодолеть только работникам НПФ.

В число отраслей с наиболее высокими зарплатами также вошли добыча нефти и газа (450 тыс. рублей), производство носителей информации — кассет и дисков (405 тыс.), а также вспомогательная деятельность в сфере финансов (388,8 тыс.).

Шестое место по уровню заработной платы в декабре 2025 года заняли работники отрасли звукозаписи и издания музыки со средней зарплатой в 367,5 тыс. рублей, седьмое — занятые в пассажирских воздушных перевозках (367,5 тыс.), восьмое — ученые в области общественных и гуманитарных наук (364,9 тыс.). Далеее расположились сотрудники международных организаций (333,7 тыс.) и сферы организаций конференций и выставок (331,8 тыс.).

Как отмечает РИА Новости, средняя зарплата рассчитывается до вычета налогов, включает премии и бонусы. Она учитывает доход всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. В среднем в России в конце 2025 года зарабатывали 139,7 тыс. рублей. Годом ранее средняя зарплата в стране составляла 128,7 тыс. рублей.

Среди прочего, за год в России увеличилось число регионов, где среднемесячная зарплата превысила отметку в 100 тыс. рублей. По данным на ноябрь 2025 года, такой доход фиксировали в 15 регионах. Самые высокие заработки были в Магаданской области (244 тыс. рублей) и на Чукотке (212 тыс.). На третьем месте расположилась Москва (171,3 тыс.), за ней — Ямало-Ненецкий автономный округ (158 тыс.). В среднем по России к концу осени показатель зарплат достиг 98,2 тыс. рублей против 86,4 тыс. годом ранее.