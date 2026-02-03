Чтобы максимально сэкономить на покупке автомобиля, стоит присмотреться к моделям малоизвестных производителей, рассказал NEWS.ru автомобильный эксперт Сергей Шерстенников. Он утверждает, что некоторые автодилеры стремятся продать такие машины любыми способами.

Шерстенников обратил внимание, что в 2026 году на российском авторынке много «лишних марок». Он утверждает, что купить «почти такую же машину», как у известного бренда, можно на 15%, 20% или даже 25% дешевле.

«Действенная рекомендация по покупке “много автомобиля за умеренно денег” — расширение поля ваших поисков. Посмотрите на модели тех брендов, названия которых вам ничего не говорят», — посоветовал эксперт.

По его словам, дилеры таких брендов автомобилей рады всем покупателям и зачастую готовы торговаться, а иногда и вообще уйти в убыток ради продажи, чтобы поскорее «выйти из игры».

В начале 2025 года на рынке дебютировал южнокорейский бренд KGM, который сразу же установил завышенные цены на свои авто, за счет чего в первый год удалось продать лишь 3 тыс. таких машин. По этой причине, как пишет 74.ru, сейчас скидки на автомобили этой марки достигают 500 тыс. рублей

«Российская ассоциация дилеров» (РОАД) представила свой прогноз относительно будущего китайских автомарок на отечественном рынке. Как отметил глава ассоциации Алексей Подщеколдин, самыми очевидными кандидатами на уход с российского рынка считаются бренды, которые реализуют меньше 1 тыс. машин в год. Согласно статистике РОАД, в зоне риска находятся малоизвестные бренды, которые официально не представлены в России.

Аналитики платформы «Авито Авто» сообщали, что самыми популярными авто с пробегом по итогам 2025 года стали модели Lada и Skoda. Рост популярности отметили и для моделей других брендов — корейских Hyundai и Kia, японских Toyota, Infiniti и Lexus, китайского EXEED и немецкого Volkswagen. В компании отметили, что по сравнению с 2024 годом объем рынка машин с пробегом вырос на 2%, а предложение — на 7,6%.