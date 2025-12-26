Среди всех автомобилей с пробегом на российском рынке чаще всего покупали автомобили компаний Lada и Skoda. Об этом «Ленте.ру» сообщили аналитики платформы по продаже машин с пробегом «Авито Авто».

В компании отметили, что в сравнении с 2024 годом предложение машин с пробегом выросло на 7,6%, а объем этого сегмента авторынка в целом — на 2%. Самыми востребованными в нем стали модели российского производителя Lada, существенно вырос и спрос на модель Skoda Kodiaq — свыше 20%.

Рост популярности наблюдали и у машин корейских производителей Hyundai и Kia, японских Toyota, Infiniti и Lexus, китайского EXEED и немецкого Volkswagen. Лидерами по продажам среди автомобилей с пробегом стали модели Lada (23% от общего числа объявлений), Toyota (6,7%) и Kia (6%).

«Средний чек при этом опустился на 7,5%— до 1,5 млн рублей. Параллельно закрепился тренд на цифровизацию: 85% покупателей начинают поиск авто онлайн, а 68% контактов с продавцами перешли в чаты», — подчеркнул директор направления «Автомобили с пробегом» в «Авито» Андрей Ковалев.

C начала декабря 2025 года в России вступили в силу новые правила утилизационного сбора для автомобилей — теперь он рассчитывается по прогрессивной шкале с учетом мощности машины и объема двигателя. Все авто, мощность которых превышает 160 лошадиных сил, подпадают под коммерческие тарифы, значительно превышающие льготные.

Глава NabokinAuto Василий Набокин рассказал RTVI, что до 1 декабря доля машин мощностью свыше 160 л. с. в его фирме составляла около 30% от всех поставок. На фоне повышения пошлины компании пришлось отказаться от закупок почти 90% авто китайских производителей. По его словам, корейские машины после введения новых правил утильсбора также подорожали более чем на миллион рублей.

Опрошенные RTVI предприниматели согласились с тем, что повышение утильсбора существенно сократит количество автодилеров в стране. Так, владелец “Автолидер-Премиум” Алексей Васильев рассказал, что из 1200-1300 компаний, работающих на Дальнем Востоке, может остаться 10-15, и уже это «будет хорошо».

Вместе с этим в 2025 году на 14% снизилось и производство автомобилей в России — до 754 тыс. штук. Однако доля выпущенных машин выросла с 44% до 55%, отметил первый вице-премьер Денис Мантуров. Он подчеркнул, что правительство намерено достичь показателя 2,5 млн авто на рынке к 2030 году, в том числе легковых, коммерческих и грузовых.