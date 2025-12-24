Народного артиста России Анатолия Лобоцкого похоронят на Троекуровском кладбище 25 декабря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Московский академический театр им. Маяковского.

Собеседник агентства уточнил, что прощание с Лобоцким состоится в закрытом формате.

О смерти актера, который долгие годы был одним из ключевых артистов труппы театра им. Маяковского, стало известно 20 декабря. Как рассказали в театре, он умер в возрасте 66 лет после продолжительной болезни. Источник Shot сообщил, что речь идет об онкологическом заболевании.

Как уточняет «КП», у Лобоцкого была диагностирована быстрораспространяющаяся опухоль. В 2024 году актеру пришлось удалить часть легкого из-за периферического рака. Однако несмотря на это болезнь затронула прочие органы и после временного улучшения произошел рецидив.

Неоднократно выступавшая вместе с Лобоцким народная артистка РСФСР Светлана Немоляева рассказала Voice, что ее коллега по театру им. Маяковского отстранился от окружающих, узнав о своем заболевании.

«Он два года болел, был совершенно недоступен. Он не общался ни с кем, ни с кем не разговаривал, у него была очень тяжелая болезнь, и никто к нему не приставал, не дергал и не мучал его. С театром не общался, не отвечал на звонки, потому что просто ему было тяжело», — рассказала она.

По словам Немоляевой, рядом с актером оставалась его дочь Анна, которая также служит в театре, где выступал ее отец.

Анатолий Лобоцкий родился в Тамбове 14 января 1959 года. После окончания режиссерского факультета Тамбовского филиала Московского государственного института культуры и Государственного института театрального искусства им. Луначарского был принять в труппу Московского академического театра им. Маяковского.

Популярность у зрителей актер завоевал благодаря ролям в фильмах и сериалах «На углу у Патриарших», «Личная жизнь доктора Селивановой», «Адмиралъ», «Черная кровь», «Своя чужая», «Анна Медиум», «Хоккейные папы», «Молодежка», «Тайны следствия», «Калашников», «Зависть богов». В 2013 году Лобоцкий был удостоен звания народного артиста России.