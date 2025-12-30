Погоду в столичном регионе на стыке уходящего и наступающего годов определяет череда циклонов, между которыми москвичей ждет самая холодная ночь недели. Таким прогнозом с RTVI поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, 30 декабря Подмосковье попало под влияние нового циклона, который пришел с севера через Тверскую область. Это значит, что небо останется облачным, дневная температура сохранится на уровне 4-6 градусов мороза, а снежный покров продолжит расти за счет периодических осадков. При этом атмосферное давление сегодня очень низкое — 727 мм ртутного столба, то есть на 19-20 единиц меньше положенного.

«Завтра, 31 декабря, столица останется в центральной части уже упомянутого циклона, он станет малоподвижным, будет терять силы, но сохранится облачная погода с небольшим снегом и продолжит понижаться температура», — заявил Леус.

По его словам, 31 декабря в Москве похолодает до 6-8 градусов ниже нуля. Потом температура продолжит опускаться и в новогоднюю ночь достигнет 13-15 градусов мороза в столице и 12-17 градусов — по области.

В первый день 2026 года, 1 января, в Москве ожидается около 10 градусов ниже нуля, местами возможен небольшой снег. Потом «циклон потеряет силу», и к ночи небо начнет проясняться.

«Осадки маловероятны, а ночью подморозит до -14…-16 градусов в Москве и до -13…-18 градусов в районах Московской области. Это будет самая холодная ночь недели», — спрогнозировал Леус.

Аналогичный прогноз ранее давала RTVI главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Днем 2 января, по словам Леуса, «на погоде начнет сказываться приближение следующего циклона, небо вновь затянут плотные облака, пойдет снег, а температура в Москве днем повысится до -6…-8 градусов».

В выходные, 3-4 января, «регион попадет в теплый сектор приближающегося циклона, погода останется облачная, пройдет снег», добавил метеоролог.

«Днем в субботу -1…-3 градуса — это будет самый теплый день начавшейся недели. Днем в воскресенье небольшой снег и -2…-4 градуса», — подытожил он.

По словам Поздняковой, погода в новогодняя ночь в Москве и Подмосковье будет не слишком комфортной из-за продолжающегося понижения температуры и сильного северо-западного ветра, который может ощущаться как «ледяной». Только днем 2 января, когда подует южный ветер, в столичном регионе начнет теплеть — а 4 января в центре столицы возможна даже небольшая оттепель, добавила метеоролог.