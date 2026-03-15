Российские туристы смогут напрямую добираться до малайзийского острова Лангкави уже в этом году, заявил РИА Новости заместитель главы Управления развития архипелага Ван Камарул Файсал бин Ван Камардин. Выступая на выставке MITT 2026, он выразил надежду, что работа над запуском авиасообщения завершится в ближайшее время.

«Как я понимаю, процесс еще идет. Не могу сказать точно, какова ситуация сейчас, но мы полагаем, что это будет реализовано в текущем году. Все надеются на это», — заявил чиновник.

По его оценке, запуск прямых рейсов между РФ и малайзийским курортным островом сможет дать мощный импульс турпотоку из России: ожидается, что ежегодно Лангкави смогут посещать до 50 тысяч россиян. Для сравнения: в 2025 году там побывали 35 тысяч гостей из РФ — на 40% больше, чем годом ранее.

Файсал бин Ван Камардин отметил, что архипелаг, состоящий из 99 островов, привлекает путешественников развитой курортной инфраструктурой, широким выбором отелей, ресторанов и баров прямо на берегу моря, а также наличием островной единой зоны беспошлинной торговли.

В декабре прошлого года посол Малайзии в России Чеонг Лун-Лай сообщал, что выполнять рейсы на Лангкави планирует авиакомпания Red Wings.

В октябре 2025 года премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал отмену визового режима для граждан Малайзии. Сейчас он действует в одностороннем порядке. Россиянам еще с 1998 года разрешается посещать Малайзию без виз, если продолжительность поездки не превышает 30 дней.

Помимо Лангкави, популярностью у российских туристов пользуются столица Малайзии Куала-Лумпур, которая считается одним из крупнейших авиационных хабов Юго-Восточной Азии, город Джорджтаун на острове Пенанг, нагорье Кэмерон с древними лесами и чайными плантациями, а также нацпарки и исторический город Малакка.

На самом Лангкави отдыхающих привлекают широкие пляжи с мелким белым песком, разнообразная кухня, доступный по ценам алкоголь в duty free, «Небесный мост» над джунглями и геопарк Килим, где можно совершить прогулку на лодке по мангровым лесам, покормить орлов и побывать в пещерах, населенных летучими мышами.