Православный мессенджер «Зосима» будет представлен 30 октября, его уже протестировали 2 тыс. человек. Об этом RTVI рассказал президент фонда «Иннотех XXI» Алексей Агапов. Он отметил, что сервис не будет конкурентом нацмессенджеру MAX.

«30 октября в культурном центре ГлавУпДК МИД России мы будем праздновать пятилетие нашего фонда и как раз презентовать «Зосиму» <…> и его можно будет скачать всем желающим, работать на нем», — рассказал Агапов.

На вопрос, с чем был связан перенос презентации мессенджера (его планировали представить, например, осенью 2024 года, а потом летом 2025 года — прим. RTVI), Агапов сообщил, что «Зосима» — это «сложный продукт», и его надо было тестировать «достаточно долго».

«Поэтому мы его запустили в одном из регионов России — просто тестировали физически, как он будет работать. Дописывали, что-то убирали. У нас очень живой продукт — это же не просто мессенджер, где идет обмен информацией. Это продукт, который предусматривает общение людей между собой, [жизни церковных] приходов», — рассказал он.

Создатели мессенджера «Зосима» рассказали, что он объединит функции соцсети и средства общения, адаптированные под православное сообщество. Пользователи смогут не просто обмениваться сообщениями, но и сообщать о проблемах с храмами. Особое внимание уделено блогам священников. Они смогут делиться новостями о жизни приходов, публиковать проповеди и отвечать на вопросы верующих.

Агапов уточнил, что такой процесс требует времени и обкатки: «Мы его где-то месяцев восемь тестировали, уже 2 тысячи человек обкатали этот мессенджер».

На вопрос, планируют ли разработчики «Зосимы» составить конкуренцию мессенджеру «Макс», собеседник RTVI ответил отрицательно.

«Это не аналог MAX абсолютно. Это вообще другая платформа изначально — что-то среднее между “Одноклассниками” и “ВКонтакте”», — заключил он.

Агапов ранее рассказывал, что мессенджер «Зосима» начинался как часть проекта «Спаси и сохрани», посвященного реставрации храмов в Ярославской области. Однако позже сервис решили сделать независимым приложением, доступным для всех. Глава фонда тогда говорил, что «Зосима» будет похож на WhatsApp.