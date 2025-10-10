Замглавы комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов в беседе с RTVI поддержал инициативу Минпросвещения о введении в педвузах модулей семьеведения, которые будут готовить школьных учителей для преподавания курса «Моя семья». При этом он отметил, что такие занятия должны быть не «для галочки», а увлекательными.

«Если мы говорим о тех ценностях, которые в школе закладываются, то я двумя руками “за”. Другое дело, что это нельзя превратить просто в еще один урок, который ляжет нагрузкой на наших детей. Мое мнение — семьеведение должно быть частью какого-то предмета. И очень важно посмотреть на то, как курс будет написан, чтобы это не было бюрократией, просто изложением для галочки», — заявил Милонов.

На вопрос, частью какого предмета, на его взгляд, могло бы стать «семьеведение», парламентарий ответил, что в данном случае речь идет о ценностях, которые «хорошо постигаются через русскую культуру, через русскую историю».

«Сейчас уже есть обществознание — что-то вот такое, но, конечно, должен быть комплекс подходов. Если детей соберут в классе и скажут: “Так, будем вам рассказывать про семьеведение”, то эффект будет вообще диаметрально противоположным. А если будут рассказывать о семье на примере из русской литературы, например, семья в русском искусстве или в истории, то это, конечно, будет интересно и увлекательно», — добавил он.

Ранее первый замглавы Минпросвещения Александр Бугаев сообщил, что в педвузах России должны появиться модули семьеведения. Это нужно для того, чтобы увеличить число специалистов в рамках курса «Моя семья» во всех школах страны, который сейчас проходит апробацию. В дальнейшем, по его словам, для преподавателей семьеведения могут учредить профессиональное соревнование либо в рамках проекта «Учитель года», либо отдельно.

Программа внеурочного курса «Моя семья» рассчитана на 36 академических часов. С 2024-2025 учебного года она пройдет апробацию в 42 регионах. Для реализации подготовлены около 1,5 тысячи специалистов. Курс прививает уважение к традиционным ценностям, раскрывает важность семейных и многодетных отношений, вдохновляя учащихся связать свое будущее с семейной жизнью. На занятиях ребята узнают, как вести конструктивный диалог с родителями и старшими родственниками.