В РАН подтвердили, что в Роскосмосе найдены запасные части, которые помогут ускорить ремонт стартового стола, поврежденного на Байконуре при старте ракеты . Это позволит восстановить стартовую площадку в короткие сроки, заявил RTVI академик Сергей Чернышев, вице-президент РАН.

«Это не глобальная проблема, которая нас куда-тот откинет. Более того, в советское время был создан большой задел по запасным частям. Информация, которая до нас дошла, она успокаивающая», — пояснил Чернышов.

По словам академика, восстановление стартового стола — чисто технический, рутинный вопрос, который будет решен «в короткие сроки».

Авария на Байконуре произошла 27 ноября. При запуске ракеты-носителя «Союз-2.1а» с экипажем экспедиции на МКС с площадки 31-го стартового комплекса была полностью вырвана так называемая кабина обслуживания — мобильная платформа, которая по рельсам подъезжает под стартовый стол. Она осталась лежать в газоотводном лотке под стартовым столом.

Поврежденный стартовый комплекс — единственный, с которого можно производить пилотируемые пуски ракет “Союз” к МКС.

Ранее появилась информация, что в распоряжении Роскосмоса есть запасная платформа обслуживания, которую можно смонтировать взамен разрушенной..