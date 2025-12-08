В распоряжении Роскосмоса есть запасная платформа обслуживания, которую можно смонтировать взамен разрушенной в конце ноября при запуске ракеты с 31-й площадки на Байконуре, сообщил RTVI информированный источник в отрасли. Это позволит значительно сократить срок восстановления поврежденного стартового стола по сравнению с вариантом изготовления новой платформы.

«Есть информация, что найдена запасная платформа, ЗИП (набор запасных частей, инструментов, принадлежностей— RTVI), и она чуть ли уже не в пути», — сообщил источник. Он уточнив, что речь идет именно о запасной платформе, а не используемой на других космодромах — в Плесецке, Байконуре, Восточном или Куру.

Авария на Байконуре произошла 27 ноября. При запуске ракеты-носителя «Союз-2.1а» с экипажем экспедиции на МКС с площадки 31-го стартового комплекса была полностью вырвана так называемая кабина обслуживания — мобильная платформа, которая по рельсам подъезжает под стартовый стол. Она осталась лежать в газоотводном лотке под стартовым столом.

Поврежденный стартовый комплекс — единственный, с которого можно производить пилотируемые пуски ракет “Союз” к МКС. До недавнего времени запасным вариантом могла быть площадка №1 на Байконуре — «Гагаринский старт», однако сейчас она законсервирована и передана Казахстану под музей.

В результате Россия временно не может запускать пилотируемые и грузовые корабли к МКС. Ближайший запуск (Прогресс МС-33) был запланирован на 21 декабря, но теперь отложен на неопределенное время.

Возвращение площадки в строй теперь зависит от скорости ремонта поврежденного стартового стола. Опрошенные RTVI эксперты полагают, что на это потребуется от нескольких месяцев до двух лет. Вариант с нахождением «донорской» платформы считается оптимальным. В этом случае на восстановление старта уйдет порядка 9—12 месяцев до первых пусков, причем сначала — только грузовых.