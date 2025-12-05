Несмотря на отсутствие официальных комментариев, в Роскосмосе признают, что ближайший пуск к МКС ракеты «Союз» с грузовым кораблем «Прогресс» будет отменен, пока на неопределенное время. Это связано с повреждением платформы обслуживания, которая рухнула в газоотводный лоток при последнем старте, подтвердили RTVI два источника в космической отрасли.

«Да, старт «Прогресса МС‑33» 21 декабря 2025 года не произойдет. Вопрос только в том, на какую именно дату 2026 года его в итоге передвинут», — сообщил один из источников.

27 ноября на космодроме произошла нештатная ситуация, когда при пуске ракеты-носителя «Союз-2.1а» с экипажем экспедиции на МКС с площадки 31-го стартового комплекса была полностью вырвана так называемая кабина обслуживания — она осталась лежать в газоотводном лотке под стартовым столом. В результате Россия временно не может запускать пилотируемые и грузовые корабли к МКС.

Ближайший запуск (Прогресс МС-33) был запланирован на 21 декабря. Возвращение площадки в строй теперь зависит от скорости ремонта поврежденного стартового стола.

Ранее источник в отрасли поделился с RTVI возможными причинами аварии. «Примерно за 44 минут до старта, кабина была отведена в нишу», — рассказал источник RTVI, добавив, что затем кабина либо не была полностью зафиксирована, либо ее замки не выдержали нагрузку при запуске.

Вскоре после запуска ракеты Роскосмос признал повреждение стартового стола. «Выявлено повреждение ряда элементов стартового стола. После пуска могут появляться повреждения, поэтому в мировой практике обязателен подобный осмотр. Сейчас ведётся оценка состояния стартового комплекса. Для восстановления есть все необходимые резервные элементы, и в ближайшее время повреждения будут устранены», — говорилось в сообщении Госкорпорации.

Со дня аварии Роскосмос не комментирует ситуацию и не дает прогнозов относительно переносов следующих пусков ракет «Союз» с космодрома.

RTVI отправил в Роскосмос запросы с просьбой рассказать о предварительных версиях аварии и возможных сроках ремонта.