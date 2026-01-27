Из-за последствий мощного зимнего шторма в США, который принес сильные морозы, снег и ледяные дожди, погибли по меньшей мере 30 человек. Об этом пишет Associated Press.

Среди погибших — двое сбитых снегоуборочной техникой в Массачусетсе и Огайо, подростки, которые получили травмы при катании на санках в Арканзасе и Техасе, а также женщина, тело которой было найдено под снегом в Эмпория (Канзас).

Власти Нью-Йорка сообщили, что только за прошедшие выходные на улицах города были найдены тела восьми человек.

Шторм накрыл территорию около 2 100 км — от Арканзаса до Новой Англии. В некоторых районов выпало от 30 до 50 см снега. Температура с учетом ветра опускалась до -31 градуса. Основной удар пришелся на юг США — ледяные дожди повредили линии электропередачи в северной части Миссисипи и отдельных районах Теннесси.

По информации сайте Flightaware.com, накануне в США было зафиксировано свыше 12 тыс. задержек и отмен рейсов. За день до этого, в воскресенье, отменили 45% всех внутренних перелетов — такой показатель стал максимальным с начала пандемии коронавируса.

Также синоптики предупредили, что приток арктического воздуха и новый шторм ожидаются на Восточном побережье.