Замглавы комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов в беседе с RTVI прокомментировал нападение ученика с ножом на учительницу школы № 191 в Красногвардейском районе Петербурга. Депутат объяснил, что совершенствованием системы безопасности в учебных заведениях проблему насилия не решить.

«Что касается системы безопасности, понимаете, мы не можем школы превращать в тюрьмы или в аэропорты, где каждый ребенок будет досматриваться и так далее. Досматривать детей нужно на наличие вейпов, вот на что их надо досматривать», — сказал Милонов.

Депутат призвал выяснять причины подобных инцидентов, обращать внимание на проходящее в семье.

«Тут, скорее всего, нездоровая обстановка в семье — проморгали. Надо посмотреть, чем ребенок увлекался, потому что это противоестественно. С ума сойти, извините меня, может любой, даже отличник может повредиться рассудком и, не осознавая своих действий, чего-то наделать», — объяснил парламентарий.

Также Милонов прокомментировал сообщения о том, что мать школьника — сама учительница и преподает историю.

«Это еще не гарантия того, что человек приличный, понимаете? Ганнибал Лектор тоже был психологом весьма высокооплачиваемым, я не хочу сравнивать, но просто говорю, что профессия не гарантирует…», — сказал депутат.

Глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина также прокомментировала случившееся в своем телеграм-канале. Она сообщила, что взяла ЧП под депутатский контроль.

Останина напомнила, что при координации экспертного Совета комитета продолжается подготовка окончательной версии рекомендаций по профилактике деструктивного поведения в подростковой молодежной среде (в виде методического пособия, основанного на аналогичных рекомендациях двухлетней давности и в виде комплекса предложений для ведомств).