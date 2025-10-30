Нужно прекратить устраивать «соревнования на купюрах», заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, обращаясь к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной во время обсуждения основных направлений денежно-кредитной политики. Как передает корреспондент RTVI, депутат добавил, что Россия — это многонациональная страна и не нужно «никого сталкивать лбами».

«Мы должны дорожить нашими преимуществами. То, что мы разные. И страна такая у нас. И не надо никого сталкивать лбами. Как президент сказал, так и нам надо. Мы многонациональный, единый народ. Многонациональный, единый народ. А когда мы начинаем на купюрах соревноваться, купюр не будет. Останутся одни фантазии на рисунках. Это тоже хотелось бы, чтобы Центральный банк услышал», — сказал Володин.

В начале октября Центробанк устроил голосование за дизайн купюры номиналом в 500 рублей. На одной стороне должна была быть изображена одна из достопримечательностей Пятигорска, а для обратной было предложено несколько вариантов, в том числе гора Эльбрус, который первоначально и побеждал.

Ситуация изменилась после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров призвал голосовать за «Грозный-сити», а потом заявил, что устроит розыгрыш десяти «Айфонов» 17-й модели.

На это отреагировали различные блогеры, в том числе придерживающиеся правых взглядов. Они заявили, что будут голосовать за гору Эльбрус, призвав подписчиков последовать их примеру. Сторонники обоих вариантов обвиняли друг друга в «накрутке».

Также звучали претензии и в адрес Центробанка из-за того, что регулятор разрешил в итоге голосовать только через «Госуслуги» (до этого было можно использовать почту, «Одноклассники» и «ВКонтакте»).

Итоги должны были объявить 14 октября. Но 12 октября Банк России все отменил, заявив, что россиянам будут предложены новые условия, «которые исключат возможность недобросовестных действий».

В Чечне поддержали это решение, заявив, что это произошло в результате обращений жителей республики, которые выражали свое «возмущение махинациями националистов, “подкручивающих” голоса».