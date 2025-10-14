Банк России 12 октября отменил голосование по выбору символов для обновленной банкноты 500 рублей. Регулятор пояснил, что это решение было вызвано большим количеством попыток накрутить голоса. Наибольшее количество голосов набрали изображения горы Эльбрус и комплекса небоскребов «Грозный-Сити». В ЦБ уточнили, что позднее будут объявлены новые даты голосования, а перечень символов-номинантов сохранится прежним. Эксперты консультативного совета по банкнотам в разговоре с RTVI прокомментировали решение Банка России.

Экс-директор Пушкинского музея, историк-искусствовед Елизавета Лихачева

Вероятно, для принятия такого решения у ЦБ есть основания. Вероятно, технические специалисты, которые проводят голосование, заметили, что имеет место подтасовка, поэтому голосование было отменено. Поскольку не меняется список объектов и рассматривается всё то же самое, я думаю, что коллеги из ЦБ просто проведут техническое усовершенствование и объявят его заново.

Вице-президент Российской академии художеств, народный художник России Андрей Ковальчук

Если есть какие-то нарушения, то, наверное, тогда надо переголосовывать, вот и всё. Я помню эти два изображения, они оба интересные. Если выбран путь голосования, то оно должно быть максимально честным.

Руководитель студии графического дизайна ABCdesign, доцент кафедры коммуникативного дизайна МГХПА им. Строганова Дмитрий Мордвинцев

Кавказ — дело тонкое. Этого стоило ожидать, скажем так, деликатно. Мы всё прекрасно понимаем, почему это произошло. Имея в виду этот регион, можно было как-то предвосхитить эту ситуацию и найти какое-то другое решение. А то, что это случилось — это ожидаемая история.

Новый дизайн банкноты

Голосование за новый символ на банкноте в 500 рублей, посвященной Северо-Кавказскому федеральному округу, началось на сайте Банка России 1 октября. Предполагалось, что на лицевой стороне купюры будет изображена одна из достопримечательностей Пятигорска, а на оборотной — объект, имеющий отношение к СКФО, который наберет больше всего голосов. Изначально планировалось, что голосование продлится до полудня 14 октября.

Лидерами по количеству голосов за символ на оборотной стороне купюры с большим отрывом стали гора Эльбрус и комплекс небоскребов «Грозный-Сити», набравшие более 1 млн голосов каждый.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 10 октября объявил розыгрыш десяти iPhone 17 среди проголосовавших за «Грозный-Сити». Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, в свою очередь, объявил о розыгрыше поездки в санаторий на Эльбрус для двоих среди проголосовавших за изображение этого символа.

После того как была ограничена возможность голосования через соцсети «Одноклассники» и «ВКонтакте», министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев обвинил ЦБ в неспособности обеспечить объективность и справедливость при голосовании. Позднее Дудаев поздравил подписчиков своего телеграм-канала с отменой «необъективного голосования».