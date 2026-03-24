Идея сенатора, экс-губернатора Калужской области Анатолия Артамонова закрыть дома престарелых по аналогии с детскими домами «странная», заявила RTVI глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Она призвала не торопиться с ликвидацией учреждений, которые создавались десятилетиями.

Ранее Артамонов, возглавляющий комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, на встрече с членами правительства Калужской области предложил рассмотреть возможность перевода пожилых людей из домов социального обслуживания на семейное содержание. По его словам, это было бы «значительно дешевле» и «гораздо более комфортно» для самих людей. Сенатор сослался на опыт сокращения детских домов в регионе: по данным 2021 года, из 18 действовавших учреждений в Калужской области осталось два, остальные перепрофилировали в детские сады и социальные учреждения.

Останина с такой позицией не согласна.

«Странное предложение. Во-первых, это трагедия, если пожилой человек не нужен своей семье. Но когда требуется действительно специализированный уход, далеко не каждая семья способна с этим справиться. Зачастую дети на работе, если есть у этих самых детей еще свои детки, поэтому старику не оказывается, наверное, та помощь, в которой он нуждается», — сказала она.

По словам депутата, именно специализированные учреждения обеспечивают пожилым людям и врачебную помощь, и постоянный уход, и присмотр — то, с чем семья физически может не справиться.

«Не надо торопиться закрывать то, что создано не нами. Служба ухода за пожилыми и дома престарелых давно появились. Поэтому еще раз говорю: на то, что создано не нами, не надо свои лапы накладывать», — заключила собеседница RTVI.

В марте 2018 года Артамонов, занимавший на тот момент пост губернатора Калужской области, на заседании правительства дал поручение главам муниципалитетов найти способ закрыть все частные дома престарелых в регионе. Причиной стал доклад о проверке дома престарелых и инвалидов в Тарусском районе, который провели сотрудники прокуратуры, Роспотребнадзора и областного минтруда.

Проверка выявила, что в доме престарелых нет столовой и медпункта, а помещения не приспособлены для людей с ограниченными возможностями. Более того, туда принимают людей без медицинской карты и без предварительного обследования. В этом доме жили 18 человек, из них только один был из Калужской области, остальных привезли родственники из Москвы и области. По данным областного министерства труда, в регионе на тот момент работали четыре частных дома престарелых, где в общей сложности проживали 130 пенсионеров.