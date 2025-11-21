Министерство здравоохранения России выдало разрешения на клиническое применение препарата для лечения колоректального рака «ОНКОПЕПТ» и вакцины для терапии меланомы на платформе мРНК. Об этом на заседании коллегии по вопросам лекарственного обеспечения сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.

По его словам, внедрение препаратов послужит лишь началом для инновационного подхода к лечению, а врачам еще предстоит оценить их эффективность. О массовом применении на начальном этапе речи также не идет.

«Отмечу, что эта технология — не панацея, а лишь один из методов лечения, которые мы сейчас разрабатываем и внедряем», — рассказал Мурашко.

Персонифицированная пептидная терапевтическая онковакцина «ОНКОПЕПТ» для лечения колоректального рака была разработана Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) России во главе с Федеральным научно-клиническим центром физико-химической медицины им. Ю.М. Лопухина.

Руководитель ФМБА Вероника Скворцова пояснила, что при введении этого препарата пептиды «обучают» иммунную систему пациента распознавать и разрушать клетки опухоли. Они также запускают «противоопухолевый ответ».

«Главная задача пептидной терапевтической вакцины — направить иммунную систему организма на уничтожение тех клеток, в генах которых произошли мутации, вследствие чего клетки стали бесконтрольно размножаться», — добавила гендиректор ФНКЦ физико-химической медицины им. Ю.М. Лопухина ФМБА России Мария Лагарькова.

Она отметила, что каждая такая вакцина создается персонально под опухоль конкретного человека с учетом генетических особенностей его иммунной системы. Побочные эффекты при использовании препарата также снижаются — вакцина поражает именно раковые клетки, щадя здоровье, пояснила Лагарькова.

При этом специалисты обращают внимание, что препарат не стоит относить к отдельным или альтернативным видам лечения, так как они должны применяться в комбинации с другими видами терапии. В агентстве уточнили, что в ближайшее время закончатся доклинические исследования эффективности препаратов против глиобластомы и меланомы.

Вторая вакцина, о которой идет речь, — это персонализированная неоантиген-специфическая мРНК-вакцина для терапии меланомы. Ее разработали в Центре имени Гамалеи и Центре онкологии имени Блохина.

Она предназначена для взрослых пациентов, которые столкнулись с неоперабельной или метастатической меланомой кожи. Применяется в сочетании с препаратами — ингибиторами контрольных точек иммунного ответа в качестве дополнительного лечения после удаления очагов метастазов.

В сентябре 2025 года в ФМБА сообщили, что российский мРНК препарат против рака «Энтеромикс» готов к применению в клинической практике. По словам главы агентства, вакцина уменьшает размер опухоли и подавляет ее рост.

«Энтеромикс», как и «ОНКОПЕПТ», будет разрабатываться индивидуально под каждого пациента. Его эффективность оценивают от 60% до 80% — в зависимости от индивидуальных особенностей организма.

В ФГБУ НМИЦ радиологии Минздрава отмечают, что препарат базируется на сочетании четырех непатогенных вирусов, которые могут уничтожать злокачественные клетки и в то же время активировать противоопухолевый ответ пациента.