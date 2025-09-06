Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщила, что российская вакцина против рака — М-РНК-препарат «Энтеромикс» — готова к применению в клинической практике.

По словам Скворцовой, агентство направило в Минздрав все необходимые материалы для получения разрешения на использование препарата «Энтеромикс». Скворцова пояснила, что в течение последних трёх лет проводились регламентированные доклинические исследования, которые подтвердили безопасность вакцины, в том числе при её многократном повторном введении. По словам главы ФМБА, подтверждена и высокая эффективность препарата.

Как утверждает руководитель ФМБА, препарат способствует уменьшению размеров опухолей и подавлению их роста. Планируется, что применение вакцины начнётся с лечения пациентов, страдающих колоректальным раком.

«Параллельно у нас в продвинутой стадии вакцина еще на две локации. Это глиобластома — одна из самых злокачественных опухолей, забарьерные опухоли которой находятся за гематоэнцефалическим барьером в структуре головного мозга, а также особые виды меланомы. Не только как рак кожи, но и меланома оболочек глаза. Очень страшное, быстро прогрессирующее заболевание. Поэтому эти локации будут следующими», — сказала глава агентства «Известиям».

Скворцова добавила, что «Энтеромикс» будет персонализированно адаптироваться под каждого конкретного больного. Уровень его эффективности, в зависимости от индивидуальных особенностей организма, составит от 60 до 80%, утверждает глава агентства.

В начале августа глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что в ближайшие месяцы первые пациенты с онкологическими заболеваниями начнут получать персонализированную вакцину. Постановление о внедрении вакцины было принято правительством России в начале 2025 года.

Впервые о создании онковакцины рассказал президент России Владимир Путин. в феврале 2024 года на Форуме будущих технологий.