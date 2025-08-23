Сын серийного убийцы Андрея Чикатило — 56-летний Юрий Мирошниченко — в видеообращении через соцсети опроверг информацию о своей гибели в зоне СВО и заявил, что не планирует присоединяться к Вооруженным силам Украины (ВСУ) из-за имеющихся у него заболеваний. Харьковский ТЦК (военкомат) со своей стороны обвинил мужчину в уклонении от мобилизации.

О том, что Мирошниченко якобы с самого начала СВО служит в артиллерийском подразделении ВСУ, в марте 2025 года сообщил телеграм-канал Shot. На основании этого сообщения РИА Новости опубликовало большой текст о сыне Чикатило, написав, что он «получил индульгенцию на убийства и теперь может совершать преступления, не боясь наказания, и даже получать за это награды от украинских властей».

Однако уже в апреле Shot уточнил, что Мирошниченко якобы пропал без вести под Харьковом еще тремя месяцами ранее, то есть в январе. В посте высказывалось предположение о том, что он мог погибнуть под российскими ударами в Харьковской области.

На днях, 21 августа, Shot начал утверждать, что Мирошниченко погиб, и власти Украины планируют наградить его орденом Мужества. В сообщении канала вновь говорилось, что сын Чикатило пропал без вести около восьми месяцев назад.

«Сначала Украина включила Юрия Чикатило в списки пропавших без вести и только сейчас признала погибшим. Причём героически погибшим. Сына кровавого маньяка представят посмертно к ордену “За мужество” II степени», — писал Shot.

Это сообщение было растиражировано телеграм-каналами и СМИ, в том числе украинскими. Его также перепечатали многие российские военкоры и Z-каналы.

Сегодня, 23 августа, украинское издание «Суспільне» опубликовало ответ на свой запрос по поводу Мирошниченко, полученный от начальника Слободского районного ТЦК и СП Дмитрия Слеты. По его словам, сын Чикатило нарушает правила воинского учета и мобилизационное законодательство.

Сам Мирошниченко записал краткое видеообращение, опровергнув сообщения о своей смерти и назвав их «российской пропагандой». Он заверил, что жив, а в рядах ВСУ не служил — и, соответственно, в боях в зоне СВО не участвовал.

По словам сына Чикатило, он не уклоняется от воинской службы, а не может ее нести, поскольку имеет несколько хронических заболеваний, являющимися противопоказанием по здоровью. Также мужчина добавил, что якобы обновил свои данные воинского учета через электронную систему ЦНАП (Центр надання адміністративних послуг Києва).

Shot, комментируя видеообращение Мирошниченко, написал, что история с его «призывом и смертью» — «манёвр для того, чтобы откосить от передка». Авторы канала выразили уверенность в том, что «теперь Чикатило ждёт повторная медкомиссия и, возможно таки, отправка в войска».

При этом Shot продолжает настаивать на том, что «по документам из украинского военкомата» Мирошниченко якобы значился как «мобілізований у жовтні 2022 артилерійський полк», потом пропал без вести и был признан погибшим.

Что известно о единственном сыне Андрея Чикатило

Юрий Мирошниченко — единственный сын одного из самых известных серийных убийц в истории СССР Андрея Чикатило. Он родился 15 августа 1969 года — через четыре года после своей старшей сестры Людмилы. Их мать Феодосия Одначева была подругой сестры Чикатило, которая их и свела. На тот момент он, вернувшись из армии, работал внештатным корреспондентом в ростовской районной газете «Знамя» и писал заметки о морали и патриотическом воспитании молодёжи в газету «Знамя шахтёра».

В период, когда у Чикатило родились дочь и сын, он активно продвигался по партийной лестнице, заочно учился на филфаке Ростовского госуниверситета и занимал должность главы райкома физкультуры и спорта. Получив диплом учителя русского языка и литературы в 1970 году, он сразу же поступил в Университет марксизма-ленинизма при ростовском пединституте.

На счету Андрея Чикатило минимум 43 убийства с особой жестокостью, в основном — в Ростовской области. Большинство жертв он заманил в безлюдное место, где избивал до смерти. Тела некоторых он насиловал, расчленял и частично употреблял в пищу. После поимки был признан вменяемым, приговорен к смертной казни и расстрелян.

Его дочь Людмила на момент ареста отца уже жила отдельно от родителей. Она рано родила собственного сына и разорвала отношения с Чикатило, когда тот якобы домогался до оставшегося у него в гостях с ночевкой внука. Женщина никогда не давала интервью об отце, хотя после его поимки приютила у себя мать и младшего брата Юрия.

Юрий еще до отцовского ареста получил условный срок за кражу, предположительно занимался рэкетом, потом был судим за особо крупную кражу, попытку изнасилования, вымогательство и покушение на убийство.

В общей сложности сын Чикатило провел в колонии почти 13 лет, а после освобождения женился и взял фамилию супруги — Мирошниченко. Подробностями своей биографии он активно делился на различных ток-шоу, в том числе в программе «Говорим и показываем» на НТВ. Его собственный сын родился в день рождения деда и был назван Андреем в его честь. В 2016 году после развода Юрий якобы не платил алименты, а также накопил задолженности по банковским кредитам и дорожным штрафам.