Ракеты Вооруженных сил России «Кинжал» практически полностью неуязвимы для средств противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО), заявил «Ленте.ру» капитан первого ранга запаса и военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, главная особенность «Кинжала» в том, что это гиперзвуковая ракета, которая запускается с самолета и летит со скоростью около десяти Махов (в десять раз превышает скорость звука — прим. RTVI). Таким образом, она «практически не сбивается средствами противоракетной и противовоздушной обороны», отметил Дандыкин.

Военный эксперт добавил, что ВС России наносят удары по защищенным укрытиям, в которых находятся украинские самолеты с ракетами. Дандыкин подчеркнул, что российская армия делает «все, чтобы угроза применения врагом оружия перестала существовать».

10 ноября Минобороны России отчиталось об ударе высокоточным оружием, в том числе и «Кинжалами», по украинским военным аэродромам, центру радиотехнической разведки ВСУ, складу реактивных снарядов к системе залпового огня «Ольха», а также по цеху сборки и хранения дальнобойных дронов.

Военный блогер Сергей Лебедев утверждает, что ракеты поразили авиабазу ВСУ в городе Староконстантинов Хмельницкой области, где базируются тактические бомбардировщики Су-24, используемые для ударов крылатыми ракетами Storm Shadow. По его словам, авиабаза также принимала истребители западного производства F-16 и Mirage-2000.

8 ноября российское Минобороны сообщило об ударе «Кинжалами» по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса и объектам газоэнергетического комплекса. Согласно сообщению ведомства, удары наносились «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России».

В октябре года газета Financial Times писала, что системы ПВО ВСУ стали реже перехватывать российские ракеты — в сентябре показатель опустился до 6%, тогда как летом в 37% случаев украинские системы обороны работали успешно. Издание связало это с тем, что российская армия значительно модернизировала «Кинжалы» и и «Искандеры».