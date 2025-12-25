Ушедшая в возрасте 83 лет актриса Вера Алентова — это «абсолютный классик» и замечательная «русская актриса». Об этом в беседе с RTVI заявил ее друг, актер и продюсер Леонид Ярмольник. Работавший с Алентовой стилист и актер Владислав Лисовец назвал ее «олицетворением русской женщины», а артист Андрей Соколов — «частью нашей жизни».

Вдова режиссера Владимира Меньшова, актриса Вера Алентова, как рассказал ТАСС худрук Театра имени Пушкина Евгений Писарев, скончалась 25 декабря после прощания с народным артистом Анатолием Лобоцким. И хотя ее экстренно госпитализировали, но реанимировать не смогли. По неподтвержденной информации, причиной смерти Алентовой стал острый инфаркт миокарда.

«Я считаю, что она абсолютный классик. Достаточно назвать одну картину, которая на все времена, — это “Москва слезам не верит”. Кроме этого, она замечательная театральная актриса. Я, к сожалению, с ней не сталкивался, мы не работали вместе, но как-то так, опосредованно, естественно, всю жизнь были знакомы, общались. Конечно, это очень печальная новость. Но если рассуждать философски, то что тут поделаешь. Наверное, не надо было ходить на панихиду. Из-за волнения, возможно, всё это и произошло», — сказал Ярмольник.

На вопрос, каким Алентова была человеком, актер ответил, что она была «интеллигентной, умной и тактичной».

«Никогда не изображала звезду. Всегда была предельно демократична, общительна. Замечательная русская актриса», — подчеркнул он.

Владислав Лисовец, который снимался с Алентовой в фильме «С 8 Марта, мужчины», отметил, что она относилась к тому типу великих актрис, которые «создавали все эталоны, а главное, учили всех советских и потом уже российских женщин манере поведения, образу жизни, одеваться и так далее».

«Вера была вот одним из олицетворений, мне кажется, русской женщины, когда есть и простота, и скромность, и при этом мягкость, нежность, но и характер. И у нее была красота не прямая, а такая, знаете, неуловимая. И это, как мне кажется, очень сильно запоминается, какую бы ее роль ни взять», — сказал стилист.

Лисовец уточнил, что они лично не были знакомы и на площадке во время съемок не сталкивались, но сам он считал за честь сыграть с такой великой актрисой в одной картине.

«И хотя мы не пересекались, но, знаете, я очень редко ошибаюсь в людях. Когда смотришь на Веру, то видно, что это невероятной культуры и души человек. Я не знаю человека, который мог бы сказать про нее что-то нехорошее. Потому что, мне кажется, трансляция ее доброты, искренности, порядочности, она абсолютно очевидна. Далеко не у всех других актрис есть такая открытая красота — внешняя и внутренняя», — добавил собеседник RTVI.

Актер Андрей Соколов, снимавшийся с Алентовой в сериале «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», а также его сиквеле, в беседе с RTVI признался, что новость о смерти артистки его «совершенно вышибла». Он также выразил соболезнования дочери Алентовой — телеведущей Юлии Меньшовой.

«К сожалению, все уходят. Я был знаком с ней шапочно, но вклад, который люди такого масштаба, как она, приносят в культуру, тем более в таком тандеме, как мой педагог, мой мастер [Владимир] Меньшов, у которого я учился на высших режиссерских [курсах], — это часть нашей жизни, тем более — часть советской культуры, которая была на порядок, наверное, все-таки лучше, чем сейчас», — сказал Соколов.

Алентова была замечательной актрисой и прекрасным педагогом, заявил «Ленте.ру» режиссер Давид Шнейдеров. По его мнению, артистка со своим мужем Владимиром Меньшовым были «чудесной парой».

«Она была ему достойной спутницей, прекрасной актрисой, игравшей в его фильмах», — сказал постановщик.

Алентова более 60 лет служила в театре им. Пушкина в Москве и продолжала выходить на сцену в нескольких спектаклях, несмотря на возраст. Артистка сыграла немало ролей в кино, самая известная — в фильме Меньшова «Москва слезам не верит». В 1981 году эта лента удостоилась «Оскара» в номинации для иностранных картин.