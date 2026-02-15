Верующим не следует молиться о повышении зарплаты, карьерном росте и улучшении материального благополучия. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди на праздник Сретения Господня.

«Не надо молиться о чем-то таком, что просто неправильно исполнить: увеличь зарплату, помоги стать начальником, помоги купить дом, машину, съездить в отпуск — не получится, на такие просьбы небо не отвечает», — сказал он. Видео опубликовано на YouTube-канале «Союза».

Предстоятель Русской православной церкви пояснил, что молитвы к Богоматери должны быть связаны с «самым главным», касающимся жизни, веры, отношений с близкими, детьми и родителями.

«А вот самое главное — то, что касается жизни, веры, отношений с близкими, с родными, с детьми, с родителями — вот это все то, о чем мы можем и должны просить Божию Матерь, чтобы она вторгалась в нашу жизнь, ограничивала течение нашей свободы и приводила все к добрым и спасительным последствиям», — добавил патриарх.

Он призвал верующих молиться горячо и искренне, не сомневаясь во время молитвы, и подчеркнул, что молитвы даже «самых страшных грешников» будут услышаны, если они сердечные и действительно наполнены верой, а не искушением.

Сретение Господне — христианский праздник, который отмечается 15 февраля и посвящен встрече младенца Иисуса со старцем Симеоном в Иерусалимском храме, символизируя встречу человека с Богом.

В апреле 2025 года патриарх Кирилл во время Пасхи призвал верующих молиться и трудиться ради справедливого и прочного мира на исторической Руси и сохранения духовного единства.