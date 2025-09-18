Храмы представляют собой «духовные бензоколонки», где люди могут получить «божественную энергию». Об этом рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Астане, где он освятил храм преподобного Сергия Радонежского, пишет РИА «Новости».

«Вот — это та самая „духовная бензоколонка“, где каждый может подкрепить себя, добавить к своей жизни божественную энергию, помогающую преодолевать скорби, проблемы и выстраивать правильное направление своего жизненного пути», — сказал патриарх.

Он добавил, что таким местом храм становится после проведения церемонии освящения, и отметил, что такие места должны «наполняться людьми». Патриарх обратил внимание на то, что посетитель храма «уходит от суеты мира» и перед ним открывается возможность сосредоточиться «на самом главном — на смысле своей жизни».

Такой человек может поставить перед собой «правильные» цели и задачи и укрепить себя на жизненном пути, а также помолиться о родных и близких, чтобы те получили силы от «благодати Божьей», сказал он.

«Другими словами, как необходимо, чтобы автомобиль, желая двигаться, должен получить горючее на бензоколонке — так же и человек», — пояснил патриарх.

По его словам, для этого людям необходимо возобновлять как свои физические, так и духовные силы, а также искать выход из кризисных периодов, когда «когда все путается в голове — хорошее с плохим».

В такие моменты, отметил патриарх, могут быть утрачены жизненные ориентиры, что приводит человеческую душу в «самое опасное состояние», когда ему становится нужна помощь Господа, чтобы пройти выпавшие испытания и не допускать их впредь.

По его словам, человек развивается и становится лучше, «когда он двигается». А для того, чтобы движение приносило не только материальную пользу, но и несло «подлинно спасительный» характер, добавил патриарх, необходимо, чтобы вектор развития личности предполагал движение вперед и вверх.

Понимание же задач, стоящих перед человеком и определяющих вектор развития его жизни, и составляет «подлинный смысл» жизни, пояснил патриарх.

«Для того, чтобы люди не забывали об этом подлинном смысле и подлинных задачах, мы и строим храмы», — заявил он.

Сам храм преподобного Сергия Радонежского, где выступал патриарх, входит в состав духовно-просветительского центра Казахстанского митрополичьего округа, занимающего территорию в 4,5 гектара.

Ранее сообщалось о сборе подписей в Казахстане за создание в стране представительства Константинопольского патриархата с целью создания автокефальной церкви, независимой от РПЦ, по украинскому образцу.

По информации казахстанских СМИ, сбор подписей стартовал в начале августа. Идеологом открытия новой церкви в стране стал бывший преподаватель Алматинской духовной семинарии Иаков (Владимир) Воронцов, выступавший с призывами к отделению Казахстанской православной церкви от Московского патриархата. Подписи собирали в штабе гуманитарной помощи Украине, который находится на улице Гурилева в Алматы.