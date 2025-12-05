Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась к министру образования Сергею Кравцову с просьбой разобраться в ситуации с платным доступом к электронным дневникам (копия письма есть у RTVI). Она подчеркнула, что базовые образовательные ресурсы должны быть бесплатными. Кроме того, депутат сообщила, что в этой сфере орудуют мошенники, и попросила защитить россиян от них.

«Перегибы на местах»

Ранее Baza сообщила о массовых жалобах россиян на платные подписки в электронных дневниках. По данным телеграм-канала, несколько семей из Иркутской области рассказали, что вынуждены платить за подписку на платформу «Дневник.ру» 1599 рублей за каждого ребенка для доступа к домашним заданиям, успеваемости и рейтингу детей, а также жаловались на рост тарифов и неучтенные списания по акциям.

В пресс-службе «Дневник.ру» пояснили, что для доступа к платформе для всех детей сразу нужно оплатить семейную подписку, а при списании средств не по акционным тарифам следует обращаться в службу поддержки сервиса. Представитель минобразования Иркутской области Олег Кедис в разговоре с Baza не исключил, что «есть какие-то перегибы на местах».

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил RTVI, что пока никаких жалоб по поводу этой ситуации депутатам не поступало, уточнив, что парламент готов их обсудить, если поступит соответствующий запрос. Депутат отметил, что в России принято сочетание платных и бесплатных возможностей в образовании, а законодатели решают, какие инструменты должны предоставляться бесплатно, основываясь в том числе на конкретных вопросах родителей.

Вассерман подчеркнул, что «бесплатного не бывает вообще ничего», и когда речь идет об образовании, есть вещи, которые надо оплачивать за счет всего общества, поскольку отдача от них приносит пользу всем гражданам.

«Вызывает сложности, особенно для первоклассников»

Останина в своем письме Кравцову сообщила, что комитету стало известно о проблеме платного доступа к электронным школьным дневникам на платформе «Дневник.ру», внедренной во многих российских школах. Она отметила, что из-за происходящего родители «не могут отслеживать успеваемость своих детей, а также получать доступ к домашним заданиям».

В документе депутат рассказала о жалобах родителей из Иркутской области, которые, по их словам, вынуждены платить 1599 рублей за каждого ребенка для доступа через приложение к домашним заданиям, оценкам и рейтингу детей.

«Без платной подписки задания можно просматривать только через аккаунт ученика, что вызывает сложности, особенно для первоклассников, у которых зачастую нет своих телефонов», — отметила парламентарий.

Кроме того, продолжила Останина, родители жалуются на регулярные повышения тарифов: изначально цены были от 149 рублей, а сейчас ежемесячная плата составляет 499 рублей. При этом скидки в приложении порой не соответствуют действительности, и с аккаунта списывается оплата по тарифу без акции, добавила депутат.

В письме особо подчеркивается, что «базовые образовательные функции должны оставаться бесплатными и доступными для всех семей».

Кроме того, заявила Останина, дневники, которые «создавались, чтобы облегчить учебу, дать доступ к оценкам, домашним заданиям и общению с учителями», стали не только платными, но и «даже небезопасными».

«С началом учебного года мошенники стали использовать новую схему, когда злоумышленники представляются сотрудниками школ или технической поддержки и требуют у родителей коды из СМС либо предлагают перейти по ссылкам “для обновления данных”», — говорится в письме.

Платные подписки, отметила глава думского комитета, лишают родителей доступа к информации об успеваемости.

«Рост цен создает дополнительное финансовое давление, особенно там, где в семье несколько детей. Данная ситуация вызывает вопросы по поводу доступности и равноправия в образовании. Комитет считает недопустимым любое ограничение доступа родителей к информации об успеваемости своих детей и просит вас, уважаемый Сергей Сергеевич, принять меры для предотвращения ограничения доступа к образовательной информации», — сообщила парламентарий.