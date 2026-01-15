Российские банки прекращают прием заявлений на выдачу кредитов на покупку жилья в рамках льготной государственной программы «Семейная ипотека», сообщает ТАСС со ссылкой на маркетинговое агентство Marks.

По его данным, принимать заявки на оформление льготной семейной ипотеки уже перестал Россельхозбанк и в ближайшее время планирует перестать Т-банк. Как пояснил агентству глава руководитель управлений «Ипотека» и «Кредиты на образование» в Т-банке Иван Сафонов, пауза продлится от недели до полутора.

В Россельхозбанке заявили РБК, что не принимают заявления на льготную семейную ипотеку уже с 30 декабря 2025 года, и затруднились назвать сроки возобновления их приема.

В Сбербанке, «Дом.РФ» и Абсолют Банке сообщили изданию, что пока не планируют приостанавливать прием заявлений на семейную ипотеку.

Как и почему изменится льготная семейная ипотека

Приостановка приема заявок на льготную ипотеку для семей связана с тем, что 1 февраля 2026 года вступят в силу новые правила реализации ипотечной госпрограммы, и банки должны подготовиться к этим изменениям.

В частности, с февраля будет ограничено количество льготных кредитов на покупку жилья по программе семейной ипотеки — по одному займу на семью. Оформить ипотеку на одного из супругов станет нельзя: оба обязаны выступить созаемщиками (за исключением тех случаев, когда муж или жена является иностранным гражданином).

Это правило установлено для того, чтобы пресечь ставшую распространенной практику использования семейной ипотечной программы в инвестиционных целях: супруги зачастую оформляли по одному льготному кредиту на каждого, покупая таким образом две квартиры.

Кроме того, до сих пор каждый из супружеской пары мог взять семейную ипотеку в одиночку даже после развода, если для него это был первый такой кредит. Например, состоящая в браке пара оформляла семейную ипотеку на жену, а потом муж оставлял детей и уходил к другой женщине — и все равно был вправе получить еще одну семейную ипотек, уже для себя самого.

«Даже если один из супругов формально не участвовал в оформлении льготной ипотеки, с 1 февраля 2026 года это не сохранит за семьей право на вторую льготную ипотеку. Программа становится семейной не по названию, а по сути — учитывается вся семья целиком», — пояснил суть нововведений эксперт-аналитик Банки.ру Артур Хачатрян.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее заявлял, что правила льготной семейной ипотеки, позволявшие каждому из супругов брать по кредиту, были «упущением» со стороны властей. Оно, по словам депутата, позволило недобросовестным заемщикам использовать госпрограмму для бизнеса вместо улучшения жилищных условий.