Против 16-летнего подростка из Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело о незаконном пересечении границы (ч. 1 ст. 322 УК РФ). Его рассмотрит Правдинский районный суд Калининградской области.

По версии следствия, подросток хотел уехать в страны Евросоюза для получения политического убежища. Для этого вечером 20 августа он прилетел из Петербурга в Калининград, где несколько дней искал место, чтобы пересечь границу с Польшей.

В итоге сделать это он решил в Правдинском районе. 24 августа несовершеннолетний купил билет до поселка Севское, по прибытии в который пошел к границе пешком, а затем переплыл реку Лава и продолжил путь. Как утверждают силовики, обвиняемый пересек российскую границу в 20 метрах от пограничного знака и пошел дальше по территории Польши.

Местные пограничники задержали подростка и передали его российской стороне. Как происходило задержание и просил ли несовершеннолетний о предоставлении ему политического убежища — неизвестно. В настоящее время решается вопрос о назначении судебного задания по данному уголовному делу.

В декабре 2023 года телеграм-канал Amber Mash писал, что курский подросток сбежал из дома и перелез через пограничный забор, чтобы получить польскую визу.

Как указывает Amber Mash, мальчик решил, что пора сепарироваться от родителей, и уехал с рюкзаком в Багратионовск, расположенный в Калининградской области. Там несовершеннолетний планировал перелезть через забор и оказаться на территории Польши.

Достигнув цели, юноша подошел к польским таможенникам и попросил оформить визу. Они проверили у него документы и решили отправить обратно в Россию. Родителей подросток ждал в центре временного размещения.