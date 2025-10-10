В законопроект об обязательной отработке для выпускников медвузов обязательно должны быть включены соцгарантии, включающие себя достойную зарплату, жилье и подъемные, заявил RTVI лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов. Депутат Госдумы отметил, что новоиспеченными медиками нельзя «затыкать кадровые дыры», иначе отрасль по-прежнему будет терять специалистов.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому выпускники медвузов должны будут три года работать под руководством наставника в организациях, оказывающих бесплатную медпомощь. Студенты, заключившие договор о целевом обучении, обязаны трудиться в указанной в договоре медицинской организации. Законопроект также требует, чтобы студенты-бюджетники на первом курсе подписывали договор о целевом обучении. За нарушение условий договора предусмотрены компенсация за обучение и штраф в двойном размере.

Миронов, комментируя эту инициативу, отметил, что законопроект направлен «на решение острейшей кадровой проблемы в отечественном здравоохранении, то есть отвечает интересам населения».

Однако, добавил он, если не будет «нормальных социальных гарантий для врачей», то предложенные изменения не помогут устранить дефицит врачей, а, наоборот, «вызовут логичное отторжение молодых специалистов».

«Отношение к обязаловке будет известно каким: кто-то согласится потерпеть три года, кто-то задумается, стоит ли ему идти учиться в медицинский вуз. Зачем нам еще ниже ронять престиж профессии врача?» — сказал Миронов.

Политик напомнил, что законопроект принимается на фоне продолжающейся оптимизации системы здравоохранения в большинстве регионов. При этом проект бюджета на 2026—2028 годы фактически предполагает заморозку медицинских расходов в стране.